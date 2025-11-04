Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les mal classés remontent Mountfield et Kladno brillent en bas. Le milieu de tableau et également actif, Olomouc s'y replace bien tout comme Vítkovice. Brno et les Oceláři se rapprochent du sommet Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/10/2025 à 21:00 Tweeter

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 4-3 ap

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 5-4

Motor České Budějovice - HC Olomouc : 1-3

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 3-1

Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera : 3-4

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 3-1



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield HK remonte au onzième rang

Mountfield qui tente de remonter après un début de saison dantesque, s'est imposé à domicile dans un match fou contre Liberec. Un efficace premier tiers permet aux locaux de mener 2-0 grâce à Kohout et Radil. Les tigres blancs profitent de l'indiscipline locale pour renverser la tendance au tiers médiant. Zeman en powerplay rapproche le score, Pytlík égalise. Sur un nouveau jeu de puissance, Pérez qui tente de remonter après un début de saison dantesque, s'est imposé à domicile dans un match fou contre. Un efficace premier tiers permet aux locaux de mener 2-0 grâce àet. Les tigres blancs profitent de l'indiscipline locale pour renverser la tendance au tiers médiant.en powerplay rapproche le score,égalise. Sur un nouveau jeu de puissance, Radil également en powerplay égalise. Il faut disputer une prolongation et sur un penalty bien rare dans ces circonstances, Klíma donne la victoire à Mountfield qui remonte onzième.

Les Rytíři remportent à la surprise générale, le derby contre le Sparta qui cède pour la quatrième fois de suite. Hyka ouvre pourtant le score après moins d'une minute de jeu, en powerplay Shore double la marque à la 3e minute, Praha est bien parti. Kladno réduit le score avant la première sirène, puis égalise au début du deuxième. Les spartiates reprennent les commandes mais Vigneault égalise, Tomek avant le deuxième coup de sirène met les locaux devant. En powerplay Kladno prend le large, le Sparta recolle bien mais n'égalisera pas.

Les Oceláři s'imposent logiquement à domicile face à Litvínov plus que jamais dernier. Une victoire qui ne s'est dessinée qu'une fin de match avec un but en powerplay de Ondřej Kovařčík avant un dernier but en cage vide.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz La Kometa déjoue Karlovy Vary et se relance

La Kometa retrouve enfin la victoire en déjouant Karlovy Vary avec deux buts de Zohorna. Le jeune prodige Tomek inscrit un nouveau but mais cela n'a pas suffit à l'Energie.

Deuxième solide victoire consécutive pour Vítkovice qui l'emporte à Pardubice. Les deux équipes se rendent coup pour coup au premier vingt. Nellis ouvre la marque pour les visiteurs, mais le Dynamo marque deux buts en moins d'une minute par Sedlák et Vondráček pour passer devant. A l'ultime seconde de jeu de la période, les mineurs égalisent en powerplay. Au tiers médiant Leahy et Bambula donnent une avance confortable aux visiteurs. Tourigny réduit le score en powerplay en dernier vingt mais les chevaux ne reviendront pas.

Olomouc met fin à la série de victoires du Motor qui maintient pour autant sa première place car son dauphin ne jouait pas. Fridrich ouvre le score dès la première minute, Nahodil double le score en deuxième période. Le leader débloque enfin son compteur en powerplay dans la dernière période. Malgré ses efforts il ne reviendra pas et un dernier but en cage vide scelle sa défaite.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anthony Nellis (Vítkovice Ridera)

** : Kryštof Hrabík (Rytíři Kladno)

