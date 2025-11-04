Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les tigres dauphins Les Bílí Tygři l'emportent et sont deuxièmes derrière le Sparta. Mountfield et Brno se rapprochent des quatre premières places. L'Energie et Olomouc gardent un bon rythme en milieu de tableau. Kladno revient dans les places qualificatives Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 30/11/2025 à 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice : 4-2

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 1-2

Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary : 1-2

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 3-4

Mountfield HK - Motor České Budějovice : 4-2

Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno : 0-3

HC Olomouc - Škoda Plzeň : 1-0



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři l'emportent et passent deuxième

Les Les Bílí Tygři remportent un match clé contre Pardubice Lauko ouvre le score pour le Dynamo au premier vingt. Dès la reprise, Liberec égalise mais les chevaux reprennent les commandes. Deux buts marqués en fin de période permettent aux locaux de prendre les devants pour la première fois de la partie. Filippi inscrit son deuxième but de la partie au dernier tiers pour assurer la victoire des tigres blancs.

Le Sparta conforte son avance en tête de la ligue en déjouant Třinec à domicile, un de ses premiers poursuivants. Profitant de ses unités spéciales, les spartiates font le break dès le premier tiers avec deux buts en powerplay signés Chlapík et Pysyk. A la toute fin du deuxième acte et également en suppériorité, Daňo débloque le compteur des siens. Les Oceláři dominent sans partage le dernier tiers de tous les côtés mais ne reviendront pas.

Mountfield met fin à sa série de défaites et s'imposant dans un match renversant face à České Budějovice. Le Motor a une fois encoré laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Un bon début de match lui donne deux buts d'avance au premier vingt. Gaso réduit l'écart au tiers médiant. Miškář égalise en dernière période. Alors qu'on semble se diriger vers la prolongation, Mountfield marque deux buts dans les deux dernières minutes, et encore un pour Miškář, et s'impose de justesse pour repasser cinquième.

bkboleslav.cz La Kometa s'impose à Mladá Boleslav

La Kometa se relance avec un succès difficile à Mladá Boleslav qui glisse hors des places qualificatives et tombe treizième. La partie avait pourtant bien commencé pour le BK qui mène 2-0 après à pein six minutes de jeu. Brno égalise en marquant deux fois en une minute en fin de période. L'effort morave se poursuit au tiers médiant avec deux nouveaux buts et grimpent au deuxième rang en prenant la place de leur adversaire du jour. Sur une superbe combinaison de jeu,ouvre le score pour le Dynamo au premier vingt. Dès la reprise, Liberec égalise mais les chevaux reprennent les commandes. Deux buts marqués en fin de période permettent aux locaux de prendre les devants pour la première fois de la partie.inscrit son deuxième but de la partie au dernier tiers pour assurer la victoire des tigres blancs.Leconforte son avance en tête de la ligue en déjouantà domicile, un de ses premiers poursuivants. Profitant de ses unités spéciales, les spartiates font le break dès le premier tiers avec deux buts en powerplay signéset. A la toute fin du deuxième acte et également en suppériorité,débloque le compteur des siens. Les Oceláři dominent sans partage le dernier tiers de tous les côtés mais ne reviendront pas.met fin à sa série de défaites et s'imposant dans un match renversant face à. Le Motor a une fois encoré laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Un bon début de match lui donne deux buts d'avance au premier vingt.réduit l'écart au tiers médiant.égalise en dernière période. Alors qu'on semble se diriger vers la prolongation, Mountfield marque deux buts dans les deux dernières minutes, et encore un pour, et s'impose de justesse pour repasser cinquième.Lase relance avec un succès difficile àqui glisse hors des places qualificatives et tombe treizième. La partie avait pourtant bien commencé pour le BK qui mène 2-0 après à pein six minutes de jeu. Brno égalise en marquant deux fois en une minute en fin de période. L'effort morave se poursuit au tiers médiant avec deux nouveaux buts Zábranský en profitant pour marquer son deuxième de la soirée. Les lions reviennent dans le coup en début de deuxième vingt sur un but de Fořt. Cinq minutes d'infériorité en fin de partie met fin aux espoirs de retour des locaux.

L'Energie poursuit son excellent parcours avec une quatrième victoire consécutive en l'emportant sur un petit score contre Litvínov qui rechute. Après un premier tiers vierge, les visiteurs font le trou au deuxième avec des buts de Šťastný et Čihař. Au début du dernier vingt, David Kaše débloque le compteur local. Les pétrochimistes revenus à une longueur ne se montrent guère entreprenant et n'égaliseront logiquement pas.

Olomouc s'impose sur le plus petit des scores contre Plzeň sur un unique but de Čacho, cela suffit puisque Machovský blanchit avec 23 arrêts.

Les Rytíři retrouvent la douzième place, synonyme de playoffs, avec un large succès à Vítkovice qui subit sa troisième humiliation d'affilée. Tous les buts du soir ont été marqué par les unités spéciales, deux en powerplay et un en infériorité. Vigneault marque deux points. Nouvelle performance de qualité pour Brízgala qui blanchit avec 39 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Brízgala (Rytíři Kladno)

** : Matěj Machovský (HC Olomouc)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Brízgala (Rytíři Kladno)

** : Matěj Machovský (HC Olomouc)

* : Patrik Miškář (Mountfield HK)







