|Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
|TELH : Les visiteurs comme chez eux
|Plzeň, Mountfield et Olomouc s'imposent à l'extérieur
Phil Rouinssard le 17/12/2025 à 21:00
Oceláři Třinec - Mountfield HK : 2-5
Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň : 1-3
Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 4-5 ap
|Plzeň l'emporte à Vítkovice
Plzeň met fin à sa série de trois revers d'affilée en l'emportant à Vítkovice. Un succès acquis avec deux points de Měchura et Strnad. Les Indiens reviennent au sixième rang.
Mountfield s'impose largement à Třinec et passe troisième devant son adversaire du jour.
Olomouc fait un renversement complet de situation à Pardubice. Le Dynamo avait pourtant démarré à fond de train. Kelemen ouvre le score à 18 secondes de l'entame, puis Lauko double la mise après moins de cinq minutes de jeu. Les chevaux portent même le score à 3-0 avant la première sirène. Macuh puis Čacho permettent aux coqs de recoller en période médiane. Logiquement le HCO égalise au dernier tiers. Sedlák en powerplay redonne l'avantage aux locaux dans la liesse. Orsava égalise de nouveau dans la minute suivante. Il faut se rendre en powerplay où les Moraves achèvent le come-back par Fridrich. Olomouc revient 7e mais avec plusieurs matchs d'avance sur ses concurrents directs.
