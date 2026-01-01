Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Lutte en bas Kladno et Mladá Boleslav se disputent la dernière place qualificative. Le Dynamo assure en haut, Liberec grimpe dans le top 4, Mountfield colle au train. Le Sparta et Brno suivent de plus loin Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 18/01/2026 à 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Sparta Praha : 3-4 TAB

Rytíři Kladno - HC Olomouc : 2-0

Bílí Tygři Liberec - Verva Litvínov : 4-1

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 2-3 ap

BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec : 4-3 TAB

Škoda Plzeň - Mountfield HK : 2-3 TAB

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 5-1



rytirikladno.cz Les Rytíři et Brízgala assurent à domicile

Les Les Rytíři remportent en fin de partie une victoire très importante contre Olomouc dans la course aux playoffs. Bareš et Robins marquent au dernier tiers pour assurer la victoire tandis que Brízgala blanchit. Kladno prend un petit point d'avance sur son poursuivant, mais toujours avec un match de plus.

Mladá Boleslav continue de talonner les playoffs avec une nouvelle victoire impressionnante dans son chaudron vert où il est si difficile de l'emporter. Les Oceláři ont dû baisser pavillon mais sauvent tout de même un point. Le BK ouvre rapidement le score mais un doublé de Kovařčík renverse la partie. Au dernier vingt la tension est à son maximum, Kubíček égalise mais deux minutes plus tard Třinec reprend l'avantage. Deux minutes plus tard, Fořt égalise de nouveau. Le score ne bouge plus jusqu'aux tirs au but. La nouvelle recrue, Koblížek s'illustre avec deux réussites, MB l'emporte et reste dans le sillage des playoffs.

Le Sparta s'accroche pour ne pas être lâché, il s'est imposé au forceps à Karlovy Vary. Pourtant ce sont bien les locaux qui menaient 3-0 à la moitié de la rencontre. Mais l'autre moitié a été totalement survolée par le club de la capitale qui égalise logiquement. C'est la fusillade qui détermine le vainqueur, Shore déjà buteur dans le match marque deux tirs au but et donne la victoire aux Pragois qui pourraient recoller s'ils remportent leur match de retard.

La Kometa continue de filer le train, elle l'a difficilement emporté chez Vítkovice. Avec un but dans les deux premiers tiers, le champion en titre était pourtant bien lancé. Au dernier vingt les mineurs raccrochent les wagons grâce à Hladonik et Yetman. En prolongation, Hynek Zohorna donne la victoire à Brno.

hcmotor.cz Le Dyanmo surclasse le Motor pour creuser son avance de 1er

Le Dynamo repart de l'avant en surclassant České Budějovice. Dans cette nette victoire, Sedlák fait le show avec trois points, Červenka en marque deux. Les chevaux ont désormais neuf points d'avance sur leur dauphin.

Les Bílí Tygři alignent une large victoire contre Litvínov, leur troisième de suite, qui leur permet de grimper dans le bon wagon, celui des quatre premiers directement qualifiés pour les quarts de finale. Galvas et Pérez inscrivent deux points. Les pétrochimistes subissent une troisième lourde défaite d'affilée et voient l'écart se creuser pour tenter de sortir de la zone de relégation.

Mountfield reste à l'embuscade avec un succès compliqué mais précieux remporté sur la glace de Plzeň. La partie avait pourtant démarré sous les meilleurs auspices avec deux buts en tout début de match signés Měchura et Petman. Les lions avaient égalisé avant la deuxième sirène. Aux tirs au but seul Pour trouve l'ouverture.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Devin Shore (Sparta Praha)

** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)

