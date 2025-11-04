Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Nouveau premier Le Dynamo vire en tête de l'Extraliga tchèque Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 21/12/2025 à 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno : 4-1

BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary : 0-3

Mountfield HK - Kometa Brno : 2-1

Sparta Praha - Vítkovice Ridera : 3-6

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice : 1-2

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 1-0

HC Olomouc - Verva Litvínov : 4-3 ap



hc-dynamo.cz Le Dynamo Pardubice prend la tête du championnat

Le Dynamo s'impose de justesse à Plzeň et prend la tête du championnat en profitant de la défaite de ses concurrents directs. Il est désormais suivi par Mountfield qui a défait le champion en titre et prend la deuxième place avec le même nombre de points mais deux matchs supplémentaires.

Liberec se rapproche à un point des quatre premières places. L'Energie s'empare du sixième rang avec un net succès à Mladá Boleslav.

Le Dynamo s'impose de justesse à Plzeň et prend la tête du championnat en profitant de la défaite de ses concurrents directs. Il est désormais suivi par Mountfield qui a défait le champion en titre et prend la deuxième place avec le même nombre de points mais deux matchs supplémentaires.

Liberec se rapproche à un point des quatre premières places. L'Energie s'empare du sixième rang avec un net succès à Mladá Boleslav.

Dans le ventre mou le classement se resserre. Les défaites de Plzeň et de la Kometa ne leur permettent plus d'avoir d'avance sur Olomouc difficile vainqueur de la lanterne rouge et de Vítkovice qui a brillamment déjoué l'ex leader, le Sparta. Le Motor qui a glacé les métallurgistes est à un point derrière. Que le classement est serré ! Plus bas pas de changement puisque les inséparables Kladno et le BK ont perdu mais Litvínov qui a arraché un point en Moravie se rapproche un peu, mais reste tout de même à dix points derrière.







