TELH : Panne au sommet Les trois premiers du championnat s'inclinent, du coup l'Energie se rapproche. Liberec et Mountfield sont à l'embuscade. Vítkovice et le Motor assurent dans le milieu de tableau, en bas Mladá Boleslav recolle aux places qualificatives Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 16/01/2026 à 21:00

Motor České Budějovice - Škoda Plzeň : 5-1

BK Mladá Boleslav - Dynamo Pardubice : 4-2

Vítkovice Ridera - Verva Litvínov : 4-1

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec : 5-3

Mountfield HK - Rytíři Kladno : 1-0

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 1-5



Photographe : Marek Sekáč pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři dominent Třinec et se rapprochent du top 4

Les Bílí Tygři Les Třinec et restant au contact du meilleur groupe, dont fait toujours partie leur adversaire du soir. Kovařčík ouvre le score pour les dragons après à peine deux minutes de jeu. Pérez ne tarde pas à égaliser. Dans un premier tiers disputé, Galvas donne l'avantage aux locaux en fin de celui-ci. Dès la reprise, Weatherby creuse l'avance des tigres blancs. Sur un powerplay, Galvas de la bleue alourdit la mise. Kacetl est chassé de la cage silésienne, remplacé par Mazanec. Dans les dernières secondes de la période, Kubiesa rapproche le score. Au dernier tiers les Oceláři forcent le verrou et Flynn qui déjoue son ancienne équipe permet aux visiteurs de recoller. Liberec ne panique pas et s'accroche, Weatherby marque dans la cage vide.

L'Energie est la seule équipe du top 4 qui l'emporte aujourd'hui avec un large succès à Olomouc. Les deux formations se neutralisent au premier tiers avec un but de chaque côté. Jaks et Šťastný permettent aux visiteurs de prendre le large au tiers médiant. Moravec, puis Černoch corsent la mise au dernier tiers. Karlovy Vary revient à un point de la 2e et 3e place. Olomouc tombe au onzième rang.

Mountfield reste à l'embuscade après un succès sur le plus petit des scores remporté contre les Rytíři. C'est Miškář qui a inscrit le seul but du match, Škorvánek blanchit avec 25 arrêts.

hc-vitkovice.cz Vítkovice s'impose confortablement à domicile

Vítkovice s'impose nettement contre le dernier, Litvínov, met fin à sa série de cinq défaites de suite et revient dans le ventre mou du classement. Abdul compte un doublé, l'intenable Nellis réalise deux assistances.

Le Motor n'a pas fait dans la demi-mesure contre Plzeň. Un succès net et sans appel qui ne s'est dessiné qu'au dernier tiers. Les deux équipes se neutralisent avec un but chacun en première période. Kachyňa donne l'avantage aux locaux au tiers médiant. Trois buts, Harris compte un doublé, sans réplique au dernier tiers envoie le deuxième du championnat au tapis. České Budějovice remonte au dixième rang.

Mladá Boleslav remporte une deuxième victoire de suite et une nouvelle à domicile, contre le leader Pardubice. En powerplay, Rekonen ouvre rapidement le score côté local. Le BK met deux buts de suite au deuxième tiers pour monter à 3-0. Košťálek et Červenka permettent au Dynamo de recoller avant la deuxième sirène. Malgré leurs efforts, les chevaux n'égaliseront pas et encaissent un dernier but en cage vide. Mladá Boleslav recolle à la dernière place qualificative pour les playoffs avec un match de moins et remet la zone rouge à 9 points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Jindřich Abdul (Vítkovice Ridera)

