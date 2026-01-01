Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Plus de peur que de mal Le Sparta l'emporte à domicile mais en ayant eu quelques frayeurs en fin de partie Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 01/02/2026 à 21:00 Tweeter

Sparta Praha - Motor České Budějovice : 4-3 (2-1, 2-0, 0-2)



Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Le Sparta l'emporte finalement de justesse contre le Motor

Match en retard pour le Sparta qui reçoit le Motor en difficultés qui multiplie les revers. Les locaux partent donc nettement favoris.

Comme attendu la partie démarre fort côté local. Pysyk ouvre rapidement les compteurs (1-0).

La partie reste très largement en faveur des locaux qui dominent très nettement le jeu. Pourtant ils se font surprendre en break et sur une de leur rares occasions, les visiteurs égalisent par Harris (1-1).

Les efforts spartiates se multiplient et les visiteurs sont au plus mal. Logiquement mais juste avant la sirène, Praha repasse devant grâce à Vesalainen (2-1).

Dès la reprise, le Motor commet une double faute, celle-ci va se payer cash avec un but dans chacun des avantages numérique. Et à chaque fois c'est Shore qui marque et qui y va donc de son doublé (4-1).

Au dernier tiers, le Sparta, qui rejoue demain, laisse filer. Les visiteurs pressent mais sans succès. Sur un jeu de puissance a à peine plus d'une minute du terme, Štencel réduit l'écart (4-2).

Le Motor force le verrou alors que les secondes défilent et sort son gardien. Beránek permet de recoller mais il ne reste que 9 secondes (4-3).

Le portier retourne au banc, České Budějovice force mais il ne reste plus assez de temps. La sirène donne la victoire au Sparta qui revient à



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Devin Shore

** : Brant Harris

* : Michal Řepík Match en retard pour le Sparta qui reçoit le Motor en difficultés qui multiplie les revers. Les locaux partent donc nettement favoris.Comme attendu la partie démarre fort côté local.ouvre rapidement les compteursLa partie reste très largement en faveur des locaux qui dominent très nettement le jeu. Pourtant ils se font surprendre en break et sur une de leur rares occasions, les visiteurs égalisent parLes efforts spartiates se multiplient et les visiteurs sont au plus mal. Logiquement mais juste avant la sirène, Praha repasse devant grâce àDès la reprise, le Motor commet une double faute, celle-ci va se payer cash avec un but dans chacun des avantages numérique. Et à chaque fois c'estqui marque et qui y va donc de son doubléAu dernier tiers, le Sparta, qui rejoue demain, laisse filer. Les visiteurs pressent mais sans succès. Sur un jeu de puissance a à peine plus d'une minute du terme,réduit l'écartLe Motor force le verrou alors que les secondes défilent et sort son gardien.permet de recoller mais il ne reste que 9 secondesLe portier retourne au banc, České Budějovice force mais il ne reste plus assez de temps. La sirène donne la victoire au Sparta qui revient à*** : Devin Shore** : Brant Harris* : Michal Řepík © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...