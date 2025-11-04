Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Propre et net Mladá Boleslav, Liberec, Karlovy Vary et Kladno s'imposent nettement dans cette journée Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/10/2025 à 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Verva Litvínov : 3-0

Rytíři Kladno - Vítkovice Ridera : 3-1

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 1-4

Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec : 0-5



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Mladá Boleslav fait chuter la Kometa Brno

La Kometa reste sur trois victoires de suite et peut passer premier en cas de succès devant ses partisans, mais Mladá Boleslav en a décidé autrement. Un premier tiers bien maîtrisé permet aux lions d'ouvrir la marque en powerplay par Rekonen. Les locaux reviennent bien au deuxième vingt et Zbořil égalise logiquement. Joie de très courte durée pour le public, à peine dix secondes plus tard Skalický remet le BK devant. Le Slovaque remet le couvert en powerplay à l'ultime seconde de jeu du deuxième vingt. Au dernier tiers Mazura corse l'addition. Deuxième victoire de suite pour Mladá Boleslav qui remonte au dixième rang.

L'Energie met fin à sa série de défaites en s'imposant nettement à domicile contre Litvínov qui poursuit son interminable naufrage. Beránek compte deux points, avec 29 arrêts Frodl blanchit.

Les Rytíři brillent à domicile en dominant l'équipe en forme du moment, Vítkovice. Quatrième succès en cinq matchs pour les chevaliers. Jágr est de retour au jeu, il a joué 10 minutes. Mendel inscrit deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pavol Skalický (BK Mladá Boleslav)

** : Dominik Frodl (Energie Karlovy Vary)

