Sparta Praha - Vítkovice Ridera : 5-4 ap (3-0, 1-2, 0-2, 1-0)



Photographe : Anna Kristová, MAFRA Le Sparta remporte un match spectaculaire contre Vítkovice

En match (très) avancé de la 45ème journée, le Sparta qui a déjà joué la veille remet le couvert à domicile face à Vítkovice. Battu en fin de partie hier à cause de son indiscipline, Praha espère repartir de l'avant face à Vítkovice qui pourrait intégrer le top 4 en cas de victoire dans la capitale.

Le premier tiers est disputé pour autant les locaux font sauter la banque à la moitié de la période. En quatre minutes le Sparta inscrit pas moins de trois buts signés Pysyk, Kousal et Chlapík. Les mineurs sont sonnés et malgré quelques bonnes tentatives en restent là après vingt minutes.

Hrachovina est placé devant les filets pour remplacer Klimeš pas à son aise en première période. Profitant d'un jeu de puissance, Kousal alourdit encore la marque (4-0).

Ce quatrième but au lieu de sonner la mort de Vítkovice sert au contraire d'électrochoc. Dans la foulée, Abdul débloque enfin le compteur visiteur (4-1).

Praha se relance vite vers l'avant et obtient un tir de pénalité. Špaček s'en charge mais Hrachovina s'interpose, un tournant dans le match. Le même Špaček est pénalisé peu après, l'occasion pour les visiteurs de réduire l'écart grâce à Nellis (4-2).

Décidément les deux équipes sont maladroites en fusillade, au début du dernier tiers, Hanzl manque l'occasion de rapprocher le score. Qu'à cela ne tienne, Abdul y va de son deuxième but de la rencontre pour redonner l'espoir (4-3).

Vítkovice domine sans partage le dernier vingt mais les locaux s'accrochent et tiennent leur petite avance. Finalement à moins de trois minutes de la fin, Hrivík arrache une égalisation plus que méritée (4-4).

Praha vient de laisser filer une avance de quatre buts et on doit disputer une prolongation. Le jeu va vite, Řepík remet en retrait pour Krejčík qui vient fusiller le portier des mineurs et donner une victoire finalement serrée au Sparta (5-4).

Grâce à ce succès le club de la capitale remonte au dixième rang. Ostrava sauve un point mais ne peut progresser d'avantage au classement.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Krejčík

** : Anthony Nellis

