BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno : 2-1 TAB

Sparta Praha - Motor České Budějovice : 4-2

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 3-0

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 0-1

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 2-1 ap

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 3-5

Verva Litvínov - Kometa Brno : 2-5



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield remporte en prolongation le derby contre Pardubice

Mountfield remporte assez logiquement le derby contre Pardubice en signant une quatrième victoire de suite, mais une troisième en temps supplémentaire. Sedlák ouvre le score pour le Dynamo au premier vingt sur un powerplay. HK domine nettement la rencontre face à des visiteurs qui ont lâché et sont en retard sur tous les palets. Logiquement, Klíma égalise au dernier tiers. En prolongation Pour donne la victoire aux locaux.

Les Oceláři virent en tête du championnant en s'imposant à Olomouc. Un match largement dominé et mené de bout en bout par le club silésien. Kurovský s'offre un tour du chapeau et quatre points dans cette partie.

La Kometa s'impose avec brio à Litvínov et revient à égalité pour la première place. Koblasa avait pourtant permis aux locaux de mener après vingt minutes. Dans le deuxième vingt, les pétrochimistes explosent face au champion en titre qui marque quatre fois avec un doublé de Stránský et Flek. Le Verva parvient à réduire un peu l'écart au dernier vingt, mais Flek complète le hat-trick en marquant dans la cage vide.

Vítkovice signe une troisième brillante victoire de suite en enfonçant séchement l'Energie. Un but à chaque période, deux points de Nellis et Kalus, et un jeu blanc de Hrachovina ont été les clés du succès des mineurs.

hcplzen.cz Kváča blanchit, les Bílí Tygři s'imposent à Plzeň

Le Sparta rebondit enfin et met un terme à son affreuse série de cinq défaites de suite. Le club de la capitale déjoue le leader České Budějovice qui perd de ce fait la tête du championnat. Une très bonne entame de match permet aux locaux de mener 2-0 après 8 minutes de jeu. Praha parvient ensuite à bien gérer le retour de son adversaire pour ne jamais se faire rejoindre au score. Špaček marque deux buts dans cette partie.

Mladá Boleslav remporte une partie difficile mais importante contre un adversaire direct, les Rytíři. Après un premier tiers vierge, Rekonen ouvre la marque. Kladno extrêmement dominateur égalise logiquement grâce à Ojamäki. Aux tirs au but, Rekonen donne la victoire au BK qui dépasse d'une longueur son adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Flek (Kometa Brno)

** : Daniel Kurovský (Oceláři Třinec)

* : Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)







