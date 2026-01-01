Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Retour aux affaires Plzeň s'impose nettement à domicile et retrouve le podium Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 02/02/2026 à 21:00 Tweeter

Škoda Plzeň - Sparta Praha : 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)



hcplzen.cz Les Indiens de Plzeň dominent Praha et prennent la 3e place

Plzeň battu à la surprise générale à son dernier match espère se relancer à domicile pour une rencontre en retard contre le Sparta qui a déjà joué la veille.

Les visiteurs démarrent bien la rencontre et mettent en difficulté leur adversaire. Rapidement leurs efforts sont récompensés et Vitouch ouvre le score après à peine deux minutes de jeu (0-1).

La partie s'échauffe très vite, les pénalités pleuvent, pas moins de quatre contre les visiteurs décidément bien indisciplinés une fois encore. Teplý profite d'une suppériorité pour égaliser (1-1).

Cela ne sert pas de leçon aux spartiates qui continuent leur jeu rugueux et désagréable. En dernière minute, une énième faute sanctionne les Pragois. Ville Petman trouve la faille à 6 secondes de la sirène et donne l'avantahe au club de Škoda (2-1).

Plzeň accélère au deuxième vingt et domine clairement le jeu dans tous ses aspects. Praha sombre et ne peut répondre qu'en faisant des fautes, pour changer. A la moitié du tiers, Měchura vient doubler l'avance des locaux salué comme il se doit par le public bohémien méridional (3-1).

Au dernier tiers, le Sparta reprend pied face à des Indiens qui laissent filer en gérant leur avance. Le pressing pragois est intense sur la cage locale mais Malik ne s'en laisse pas compter et repousse les lancers un à un. Plzeň tient et repousse son adversaire, en fin de match, Praha sort son gardien pour abattre sa dernière carte. Měchura parvient à marquer dans la cage vide pour parachever la victoire des siens (4-1).

Une victoire nette pour les Indiens qui ont globalement dominé le jeu et grâce à ce succès remonte au troisième rang. Le Sparta échoue à revenir à hauteur du premier groupe de poursuivants, mais il lui reste un dernier match en retard qu'il jouera le 22 février. En attendant l'Extraliga tchèque tire le rideau pendant la trêve olympique.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Měchura

** : Michal Teplý

