TELH : Rififi au sommet Plzeň gagne le match au sommet, Liberec grimpe 2e. L'Energie reste au contact des 4 premiers. Brno assure en milieu de tableau, plus loin Olomouc rebondit Phil Rouinssard le 25/01/2026 à 21:00

Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 2-1

Verva Litvínov - HC Olomouc : 3-5

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav : 4-0

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec : 0-2

Kometa Brno - Mountfield HK : 4-3

Dynamo Pardubice - Škoda Plzeň : 3-4 ap



Photographe : Lukáš Haváček pour hcdynamo.cz Plzeň l'emporte en prolongation à Pardubice chez le leader

Plzeň remporte en prolongation à Pardubice le match au sommet de cette journée. Un succès de prestige contre le leader mais qui fait tout de même perdre aux Indiens leur deuxième place, ils occupent désormais le troisième rang. Les visiteurs ont bien démarré la partie et Malák ouvre le score après trois minutes de jeu. Schleiss double la mise en powerplay à l'entame du deuxième vingt. Les locaux à la peine débloquent enfin leur compteur en fin de période grâce à Fejes. Mais dès la reprise du dernier tiers, Petman redonne deux longueurs d'avance aux Indiens. Červenka réduit l'écart, lui aussi en suppériorité. En toute fin de match, le Dynamo sort son gardien et Smejkal égalise à 27 secondes du terme. Il faut donc se rendre en prolongation, Teplý marque son troisième point et donne la victoire aux Indiens.

Courte mais précieuse victoire pour Třinec contre le Motor. Un succès qui maintient les dragons dans les quatre premières places, directement qualificatives pour les quarts de finale. Roman réalise deux mentions d'aide.

L'Energie remporte largement son match contre Mladá Boleslav. Une victoire nette et franche, Jones et Bambula marquent deux buts chacun, le Canadien se payant même un troisième point dans l'affaire. Dans la cage locale, Frodl blanchit sans forcer son talent. malgré ce succès, Karlovy Vary reste hors des quatre premières places.

La Kometa se rapproche des bonnes places avec un succès renversant contre Mountfield qui commence à prendre du retard sur le top 4. Les lions démarrent bien avec un but de Tamáši au premier tiers. Puis ils accroissent leur avance en menant jusqu'à 3-1 avec un but de Perret. Brno renverse la tendance et égalise avant le deuxième coup de sirène. Hynek Zohorna marque son troisième but de la soirée et donne la victoire au dernier vingt.

Olomouc recolle à la dixième place, avec toutefois deux matchs d'avance, en déjouant le dernier, Litvínov. Les coqs démarraient bien en menant 2-0 puis 3-1. Mais les locaux s'accrochent et recollent grâce à Pištěk. Profitant d'un powerplay au dernier vingt, Cosgrove redonne de l'air aux Moraves, mais Koblasa y va de son deuxième but pour rapprocher la marque. Un dernier but en cage vide assure la victoire du HCO.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Teplý (Škoda Plzeň)

** : Hynek Zohorna (Kometa Brno)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Michal Teplý (Škoda Plzeň)

** : Hynek Zohorna (Kometa Brno)

* : Nick Jones (Energie Karlovy Vary)







