Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Sans appel Mountfield écrase Olomouc en match en retard Phil Rouinssard le 17/11/2025 à 21:00

Mountfield HK : 1-7 (1-2, 0-2, 0-3)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield écrase Olomouc

En match en retard de la journée d'hier, Olomouc en difficultés après deux revers consécutif peut rebondir et remonter haut dans le général en cas de succès contre le nouvel épouvantail du championnat, Mounfield, qui a gagné ses quatres dernières parties.

La rencontre semble toutefois déséquilibrée en faveur des visiteurs qui ont cependant quatre joueurs à l'infirmerie. L'excellent Radil ouvre rapidement la marque après à peine 5 minutes de jeu. Les locaux boivent la tasse et encaissent un deuxième but alors qu'ils sont en powerplay ! Sur la même unité spéciale, Plášek parvient à marquer pour réduire l'écart. C'est sur ce score de 2-1 que s'achève la première période.

Sur un powerplay à l'entame du deuxième vingt, Melancon alourdit la marque. Olomouc force pour revenir, en vain. A l'inverse les visiteurs donnent une leçon de réalisme et Tamáši assisté par Perret marque le quatrième but de son équipe de la rencontre.

Au dernier vingt, les coqs essaient de renverser la tendance mais le coeur n'y est plus et au fur et à mesure du match, ils vont s'écrouler. Sur un powerplay, Klíma inscrit un nouveau but au début de la période. Il ne faut que deux minutes de plus à Tamáši pour creuser encore l'écart. Les amarres sont rompues et un septième but est encore inscrit.

Mountfield s'impose très largement en Moravie et reprend la deuxième place grâce à cette cinquième victoire de rang. Olomouc vaincu pour la troisième fois d'affilée, reste dixième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Alex Tamáši

** : Kevin Klíma

