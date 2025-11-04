Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Seul en tête Les Oceláři s'éloignent en tête du classement. Plzeň et le Dynamo suivent de plus loin. Olomouc est à l'aise au milieu, en bas le Sparta et Mountfield remontent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 19/10/2025 à 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec : 0-1

BK Mladá Boleslav - Dynamo Pardubice : 0-2

Mountfield HK - Rytíři Kladno : 4-1

Sparta Praha - Kometa Brno : 4-1

Motor České Budějovice - Škoda Plzeň : 0-3

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 5-3



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Liberec se casse les dents sur le leader Třinec

Victoire sur le plus petit des scores pour le leader Oceláři qui l'emporte sur la glace de Liberec. Un unique but signé Kurovský dès la troisième minute de jeu a suffit puisque Mazanec blanchit avec 40 arrêts.

Plzeň s'impose avec éclat à České Budějovice adversaire direct et lui ravit la troisième place. Filip, Lalancette et Pšenička marquent tandis que Růžička blanchit avec 20 arrêts.

Le Dynamo se ressaisit avec une victoire pas forcément convaincante mais précieuse à Mladá Boleslav. Pratiquement dominés tout le match les chevaux se détachent dans le tiers médiant grâce à Twarynski pour son premier but de la saison après trois premiers matchs décevants. Košťálek double la mise d'un coup de canon de la bleue en powerplay. Will brille dans la cage dynamiste avec 39 arrêts pour son deuxième blanchissage de la saison.

Olomouc remporte un succès important à domicile contre l'Energie un adversaire direct au classement et lui prend la huitième place. Orsava et Matýs marquent tous deux en une minute pour donner un bon avantage dès l'entame du match. Patiemment Karlovy Vary revient dans le match et égalise à l'entame du dernier tiers. Navrátil remet les locaux devant mais dans la foulée les visiteurs égalisent. A moins de deux minutes du terme Nahodil parvient à replacer le HCO devant. Un dernier but en cage vide scelle la victoire des coqs.

Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Le Sparta corrige Brno et enchaîne les victoires

Deuxième victoire consécutive pour le Sparta qui remonte au dixième rang après une nette victoire contre Brno champion en titre, corrigé pour la deuxième fois d'affilée. Après un premier tiers sans but, Pysyk inscrit deux buts en deux minutes avant que Řepík ne porte le score à 3-0. La Kometa allège la note sur un penalty. Sur un powerplay de cinq minutes en dernière période, Dzierkals assure la victoire des locaux. Le champion en titre reste deuxième mais ses poursuivants se rapprochent rapidement.

Mountfield s'extrait un peu du bas de tableau avec un succès convaincant contre Kladno avec notamment un doublé de Kohout et deux points de Radil. HK occupe désormais la onzième place et distance un peu plus son adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marek Mazanec (Oceláři Třinec)

** : Roman Will (Dynamo Pardubice)

*** : Marek Mazanec (Oceláři Třinec)
** : Roman Will (Dynamo Pardubice)
* : Mark Pysyk (Sparta Praha)







