Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Sixième victoire de suite Třinec creuse son avance en tête, Olomouc grimpe quatrième, Mountfield 9e Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 21/10/2025 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Mountfield HK : 0-3

HC Olomouc - Verva Litvínov : 3-2

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 1-4



hcmotor.cz Mountfield remporte son 6e succès de suite à České Budějovice

Mountfield signe une sixième victoire consécutive et grimpe au neuvième rang en s'imposant sans partage à České Budějovice qui subit un troisième revers d'affilée. Jergl marque deux buts à chacune des premières minute de jeu des deux premières périodes. Au dernier tiers, Kohout creuse encore l'écart. Avec 22 arrêts, Škorvánek blanchit.

Les Oceláři remportent le classico à Praha pour creuser leur avance en tête du championnat. Les deux équipes se neutralisent pendant l'essentiel du match avec un but de chaque côté. Dans les dix dernières minutes de jeu Třinec règle le jeu en profitant d'une indiscipline incroyable des locaux. Une pénalité de 5 minutes avec une autre de deux minutes coule les locaux. Cienciala et les frères Kovařčík marquent pour assurer une nette victoire des visiteurs.

Olomouc signe une troisième victoire d'affilée contre Litvínov et grimpe au quatrième rang. Un bon début de match permettait aux pétrochimistes de mener 2-1 après un tiers, ils tiennent leur avance au deuxième. Les coqs renversent la tendance en une minute au début du dernier tiers. Macuh égalise en powerplay, dans la foulée Fridrich donne une avance décisive aux locaux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleš Jergl (Mountfield HK)

** : David Cienciala (Oceláři Třinec)

* : Evan Stella (HC Olomouc) signe une sixième victoire consécutive et grimpe au neuvième rang en s'imposant sans partage àqui subit un troisième revers d'affilée.marque deux buts à chacune des premières minute de jeu des deux premières périodes. Au dernier tiers,creuse encore l'écart. Avec 22 arrêts,blanchit.Lesremportent le classico àpour creuser leur avance en tête du championnat. Les deux équipes se neutralisent pendant l'essentiel du match avec un but de chaque côté. Dans les dix dernières minutes de jeuTřinec règle le jeu en profitant d'une indiscipline incroyable des locaux. Une pénalité de 5 minutes avec une autre de deux minutes coule les locaux.et les frèresmarquent pour assurer une nette victoire des visiteurs.signe une troisième victoire d'affilée contreet grimpe au quatrième rang. Un bon début de match permettait aux pétrochimistes de mener 2-1 après un tiers, ils tiennent leur avance au deuxième. Les coqs renversent la tendance en une minute au début du dernier tiers.égalise en powerplay, dans la fouléedonne une avance décisive aux locaux.*** : Aleš Jergl (Mountfield HK)** : David Cienciala (Oceláři Třinec)* : Evan Stella (HC Olomouc) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur