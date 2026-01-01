Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Tirs au but Mountfield et Plzeň l'emportent aux tirs au but Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 20/01/2026 à 21:00 Tweeter

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec : 2-1 TAB

Sparta Praha - Mountfield HK : 1-2 TAB



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield l'emporte à Praha

Mountfield aligne une troisième victoire consécutive en l'emportant dans la capitale contre le Sparta. Le premier tiers est dominé par les locaux mais le score reste vierge. Au deuxième tiers, les efforts spartiates sont récompensés et Kousal ouvre le score. Le temps défile et Mountfield presse alors pour revenir. A moins de cinq minutes du terme Pavlík égalise en infériorité. Le score ne bouge plus ni en prolongation. Mudrák et Moses marquent aux tirs au but pour les visiteurs assurant leur victoire.

Dans le match au sommet Plzeň l'emporte au bout du suspense contre les Oceláři. Le premier tiers est équilibré mais très fermé, ne donne logiquement aucun but. Teplý ouvre le score dès l'entame du deuxième tiers. Le match s'emballe et les mauvais coups pleuvent. Daňo écope même de dix minutes pour incorrection envers les officiels. Pour autant le score ne bouge pas, en toute fin de période tout de même, les dragons égalisent grâce au jeune Kubiesa. Les deux formations se maintiennent au même niveau jusqu'à la fin du match et il faut donc disputer une prolongation. Sikora marque mais son but est annulé suite au challenge de Jandač, le coach local. Il faut donc une séance de tirs au but pour les départager, Filip est le seul à trouver la faille et offre la victoire aux Indiens qui confortent leur deuxième place avec désormais un point d'avance sur leur adversaire du soir, troisième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stanislav Škorvánek (Mountfield HK)

** : Jakub Kovář (Sparta Praha)

* : Nick Malik (Škoda Plzeň)







