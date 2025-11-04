Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Tonitruant Plzeň remporte sur un score terrible son match en retard Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 26/11/2025 à 21:00 Tweeter

Škoda Plzeň - Vítkovice Ridera : 7-0 (5-0, 1-0, 1-0)



Photographe : Roman Turovský pour hcplzen.cz Plzeň écrase Vítkovice et passe 3e

En match en retard de la journée d'hier, Plzeň qui plonge avec trois défaites sur ses quatre derniers matchs doit rebondir face à une équipe en forme, Vítkovice qui reste sur deux victoires de suite.

Les Indiens démarrent à toute allure la rencontre. Leur bombardement est récompensé un peu avant la moitié du tiers sur l'ouverture du score de Měchura. Vítkovice perd pied et prend le bouillon en quelques instants. En à peine plus de 2 minutes, les locaux marquent trois fois. En fin de première période Merejko porte déjà le score à 5-0, la messe est dite !

Au deuxième tiers, Plzeň continue de dominer outrageusement et Lalancette creuse encore l'écart. Les Indiens continuent leur forcing au dernier vingt et Merejko marque son deuxième but de la rencontre pour porter la note à 7-0 !

Grâce à ce succès sensationnel, Plzeň remonte au troisième rang de l'Extraliga. Une belle opération.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Petr Zámorský

** : Adam Měchura

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Petr Zámorský

** : Adam Měchura

* : Christophe Lalancette







