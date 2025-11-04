Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Un classico Le Dynamo remporte un beau duel contre le leader, Plzeň confirme sa deuxième place. Le Sparta, Mountfield et Brno suivent le rythme infernal du haut de tableau. Olomouc se relance et se rapproche Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 02/11/2025 à 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 2-4

Verva Litvínov - Mountfield HK : 1-3

Rytíři Kladno - Škoda Plzeň : 1-2

Sparta Praha - BK Mladá Boleslav : 2-0

Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 2-3

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 4-3 ap



hcocelari.cz Le Dynamo tient en échec Třinec

Le Dynamo enchaîne un second succès de suite et maintient sa troisième place. Il s'est imposé sur la glace de Třinec, leader qui freine avec une deuxième défaite de suite et qui n'a plus que trois points d'avance sur son premier poursuivant et quatre sur son rival du soir. Légèrement dominateurs au premier vingt, les chevaux ouvrent le score par Vondráček, mais les métallurgistes égalisent sur un powerplay tardif. Toujours en suppériorité numérique, Cienciala donne l'avantage aux locaux en deuxième vingt. Malmené, le Dynamo tient et égalise même grâce à un lourd slap de Dvořák. Pardubice hausse le ton en dernière période, Hájek donne l'avantage. Les Oceláři tentent de revenir mais en vain, Vondráček marque même son deuxième but de la soirée en cage vide.

Petite victoire pour Plzeň sur la glace des Rytíři mais précieuses qui permet de revenir à trois longueurs de la première place. Les Indiens ont rapidement mené 2-0 avec un but au début de chacun des deux premiers vingt. Kladno a ensuite largement dominé mais n'a pu réduire la note qu'en toute fin de partie, trop juste pour égaliser.

Le Sparta signe un quatrième succès de rang et s'empare du ème rang. Il a pourtant peiné dans un superbe match contre Mladá Boleslav. Praha passe rapidement devant grâce à un but de son capitaine Řepík. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout avant un but en cage vide qui scelle la victoire locale. Kovář a brillé dans la cage spartiate avec un blanchissage en 28 arrêts.

Troisième victoire consécutive pour Mountfield, qui l'emporte logiquement sur la glace de Litvínov, toujours lanterne rouge. Un excellent début de match des lions leur permet de mener 2-0 après trois minutes de jeu. Perret marque son deuxième but de la saison. Les locaux sombrent sous les fautes, mais Ondřej Kaše marque en infériorité au deuxième vingt, avant que Jergl ne conclue en powerplay au troisième.

Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Brno s'impose dans un match renversant contre le Motor

Brno ne s'en sort pas si mal en l'emportant en prolongation contre le Motor. Dans un premier tiers parfaitement maîtrisé ce dernier mène logiquement 2-0. Novák donne le 3-0 à l'entame du tiers médiant. Mais la défense de České Budějovice va craquer et ne tiendra pas sa large avance. Deux buts en deux minutes permettent à la Kometa de revenir à une unité. En fin de partie, Zbořil égalise. Il faut disputer une prolongation et Zábranský inscrit le but de la victoire pour le champion en titre.

Olomouc s'impose à l'arrachée sur la glace de Vítkovice. Ce sont les locaux qui ouvrent la marque au premier tiers grâce à Abdul. Mais un doublé du Letton Krastenbergs permet aux coqs de prendre les commandes. Les mineurs parviennent à égaliser en fin de partie, alors qu'on semble aller tout droit vers une prolongation, Plášek marque le but victorieux à seulement 4 secondes de la sirène finale ! Le HCO prend la huitième place à son adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Kovář (Sparta Praha) Leenchaîne un second succès de suite et maintient sa troisième place. Il s'est imposé sur la glace de, leader qui freine avec une deuxième défaite de suite et qui n'a plus que trois points d'avance sur son premier poursuivant et quatre sur son rival du soir. Légèrement dominateurs au premier vingt, les chevaux ouvrent le score par, mais les métallurgistes égalisent sur un powerplay tardif. Toujours en suppériorité numérique,donne l'avantage aux locaux en deuxième vingt. Malmené, le Dynamo tient et égalise même grâce à un lourd slap de. Pardubice hausse le ton en dernière période,donne l'avantage. Les Oceláři tentent de revenir mais en vain,marque même son deuxième but de la soirée en cage vide.Petite victoire poursur la glace desmais précieuses qui permet de revenir à trois longueurs de la première place. Les Indiens ont rapidement mené 2-0 avec un but au début de chacun des deux premiers vingt. Kladno a ensuite largement dominé mais n'a pu réduire la note qu'en toute fin de partie, trop juste pour égaliser.Lesigne un quatrième succès de rang et s'empare du ème rang. Il a pourtant peiné dans un superbe match contre. Praha passe rapidement devant grâce à un but de son capitaine. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout avant un but en cage vide qui scelle la victoire locale.a brillé dans la cage spartiate avec un blanchissage en 28 arrêts.Troisième victoire consécutive pour, qui l'emporte logiquement sur la glace de, toujours lanterne rouge. Un excellent début de match des lions leur permet de mener 2-0 après trois minutes de jeu.marque son deuxième but de la saison. Les locaux sombrent sous les fautes, maismarque en infériorité au deuxième vingt, avant quene conclue en powerplay au troisième.ne s'en sort pas si mal en l'emportant en prolongation contre le. Dans un premier tiers parfaitement maîtrisé ce dernier mène logiquement 2-0.donne le 3-0 à l'entame du tiers médiant. Mais la défense de České Budějovice va craquer et ne tiendra pas sa large avance. Deux buts en deux minutes permettent à la Kometa de revenir à une unité. En fin de partie,égalise. Il faut disputer une prolongation etinscrit le but de la victoire pour le champion en titre.s'impose à l'arrachée sur la glace de. Ce sont les locaux qui ouvrent la marque au premier tiers grâce à. Mais un doublé du Lettonpermet aux coqs de prendre les commandes. Les mineurs parviennent à égaliser en fin de partie, alors qu'on semble aller tout droit vers une prolongation,marque le but victorieux à seulement 4 secondes de la sirène finale ! Le HCO prend la huitième place à son adversaire du jour.*** : Jakub Kovář (Sparta Praha)

** : Renārs Krastenbergs (HC Olomouc)

* : Tomáš Vondráček (Dynamo Pardubice) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur