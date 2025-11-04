Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Un moteur bien huilé Le Motor conforte sa 1ère place, derrière Plzeň s'accroche. Le Dynamo se replace dans la chasse, suivi par Liberec. Vítkovice se cale au milieu de tableau. En bas, Mountfield assure et Kladno n'est plus dernier Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/10/2025 à 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Vítkovice Ridera : 4-5 TAB

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 1-2

BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice : 3-4

Energie Karlovy Vary - Dynamo Pardubice : 0-3

Kometa Brno - Rytíři Kladno : 3-4 TAB

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 0-1

Sparta Praha - Mountfield HK : 0-2



hcmotor.cz Le Motor l'emporte à Mladá Boleslav et reste premier

Le Motor enchaîne une quatrième victoire d'affilée pour conforter sa première place du classement général. Il lui a fallu toutefois batailler sévèrement pour s'imposer à Mladá Boleslav. Dans un premier tiers plutôt aux mains des locaux, c'est pourtant Ordoš qui ouvre le score en powerplay. Le BK égalise au début du deuxième tiers, mais Ordoš remet le leader devant. Poussés par le mur vert, les locaux égalisent de nouveau grâce à Buchtele. Sur un powerplay tardif, CB reprend les devants grâce à l'incontournable Olesen. Un tir lointain dans le trafic de Pýcha permet au Motor de prendre le large à l'entame du dernier tiers. Leenchaîne une quatrième victoire d'affilée pour conforter sa première place du classement général. Il lui a fallu toutefois batailler sévèrement pour s'imposer à. Dans un premier tiers plutôt aux mains des locaux, c'est pourtantqui ouvre le score en powerplay. Le BK égalise au début du deuxième tiers, maisremet le leader devant. Poussés par le mur vert, les locaux égalisent de nouveau grâce à. Sur un powerplay tardif, CB reprend les devants grâce à l'incontournable. Un tir lointain dans le trafic depermet au Motor de prendre le large à l'entame du dernier tiers. Fořt inscrit son deuxième but de la soirée, sur un powerplay pour permettre aux lions de revenir au contact. Mladá Boleslav presse mais ne reviendra pas au score et doit s'incliner.

Quatrième victoire consécutive pour Plzeň qui grimpent au deuxième rang après un succès serré à Litvínov. C'est à 52 secondes du terme que Strnad marque le but de la victoire privant les pétrochimistes du moindre point qui glissent au dernier rang.

Le Dynamo recolle au quatuor de tête avec un net troisième succès de suite en survolant Karlovy Vary. Les chevaux ont marqué un but par tiers, Kelemen au premier puis Červenka aux deux autres pour parachever la victoire. Will blanchit avec 19 arrêts.

Les Bílí Tygři s'imposent sur le plus petits des scores à Olomouc avec un unique but signé Faško-Rudáš dès la première minute de jeu. Hamalčík blanchit les coqs avec 29 arrêts. Liberec grimpe au septième rang.

hcocelari.cz Vítkovice remporte le derby à Třinec

Vítkovice remporte le derby de Moravie-Silésie à Třinec après une partie épique. La partie démarre pourtant en fanfare côté local. Il ne faut que 41 secondes à Ondřej Kovařčík pour ouvrir le score. Jank double la mise avant la quatrième minute. Les visiteurs reprennent pied et Nellis réduit le score. Profitant d'un powerplay dès la reprise, Hanzl égalise. Les Oceláři surdominent le tiers médiant et Ondřej Kovařčík remet les siens devant. Au début du dernier tiers, Kurovský permet aux dragons de doubler leur avance. Dans la foulée, Hrivík réduit déjà le score. Vítkovice hausse le ton et bombarde. Abdul ne tarde guère à égaliser. La prolongation est serrée mais le score ne bouge pas. Il faut aller en fusillade, Hrivík ouvre le score, mais Hudáček lui répond immédiatement. Après les cinq tireurs, le score est donc de un partout. Hudáček s'élance une deuxième fois mais cette fois Hrachovina s'interpose. Hrivík y retourne également mais lui, remet le couvert et donne la victoire aux mineurs.

Mountfield confirme sa remontée avec une troisième victoire sur les quatre derniers matchs. Les lions enfoncent encore un peu Praha. Les deux buts ont été marqué au tiers médiant par Nenonen et Tamáši. Dans les buts de HK, Škorvánek blanchit avec 29 arrêts.

Les Rytíři surprennent et impressionnent en l'emportant aux tirs au but à Brno qui subit son quatrième revers de suite et continue de glisser. Pietroniro ouvre le score pour les visiteurs au premier tiers. La Kometa inscrit trois buts au tiers médiant pour prendre le large. Kladno parvient à égaliser au dernier tiers avant de remporter la fusillade. Un succès clé qui permet aux chevaliers d'abandonner le dernier rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marek Hrivík (Vítkovice Ridera)

** : Miroslav Forman (Rytíři Kladno)

*** : Marek Hrivík (Vítkovice Ridera)

** : Miroslav Forman (Rytíři Kladno)

* : Jan Ordoš (Motor České Budějovice)







