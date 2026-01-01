Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Un suspense dingue L'Energie se rapproche des bonnes places. Liberec grimpe troisième, loin derrière le Dynamo intouchable leader. En bas, Kladno et Mladá Boleslav continuent leur duel à distance pour la dernière place qualificative Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 23/01/2026 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno : 2-3 ap

BK Mladá Boleslav - Vítkovice Ridera : 2-1 ap

Bílí Tygři Liberec - Kometa Brno : 4-0

Mountfield HK - Energie Karlovy Vary : 2-3 ap

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 2-3



hokejkv.cz L'Energie Karlovy Vary gagne et recolle aux meilleures places

L'Energie renverse une partie bien mal engagée sur la glace de Mountfield. Les locaux ont ouvert le score en toute fin de première période sur un but de Miškář. En tout début de dernière période, Jones et Jaks permettent à KV de passer devant. Mais les lions ne se laisse pas faire et égalisent. Il faut disputer une prolongation, Kočí donne la victoire à Karlovy Vary après moins d'une minute du début. L'Energie reste sixième mais recolle à son adversaire du jour. Un point sépare le sixième rang du deuxième, quel suspense !

Le Dynamo remporte contre Olomouc une troisième victoire de suite et continue de filer sa route de premier de la classe. Červenka et Čerešňák marquent deux points chacun.

Quatrième victoire consécutive pour les L'renverse une partie bien mal engagée sur la glace de. Les locaux ont ouvert le score en toute fin de première période sur un but de. En tout début de dernière période,etpermettent à KV de passer devant. Mais les lions ne se laisse pas faire et égalisent. Il faut disputer une prolongation,donne la victoire à Karlovy Vary après moins d'une minute du début. L'Energie reste sixième mais recolle à son adversaire du jour. Un point sépare le sixième rang du deuxième, quel suspense !Leremporte contreune troisième victoire de suite et continue de filer sa route de premier de la classe.etmarquent deux points chacun.Quatrième victoire consécutive pour les Bílí Tygři qui inflige une correction à Brno, la deuxième d'affilée. Pytlík réalise trois mentions d'assistances, Musil et Vlach en comptent deux. Dans le but, Kváča repousse 18 lancers et blanchit. Liberec prend la troisième place.

Les Rytíři restent dans les places qualificatives avec un petit succès remporté en prolongation à České Budějovice grâce à un but de Mendel. Kladno menait 2-0 avant de se faire rejoindre et de devoir partager les points.

Mladá Boleslav reste au contact avec un point de moins mais un match en retard également. Le BK l'emporte à domicile une fois encore, cette fois contre Vítkovice. Rekonen ouvre la marque au premier tiers, Nellis égalise au deuxième. Procházka donne la victoire aux lions en prolongation.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jaromír Pytlík (Bílí Tygři Liberec)

** : Nick Jones (Energie Karlovy Vary)

* : Daniel Audette (Rytíři Kladno) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...