|Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
|TELH : Un suspense dingue
|L'Energie se rapproche des bonnes places. Liberec grimpe troisième, loin derrière le Dynamo intouchable leader. En bas, Kladno et Mladá Boleslav continuent leur duel à distance pour la dernière place qualificative
|Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo
Phil Rouinssard le 23/01/2026 à 21:00
