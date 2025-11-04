Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Une sacrée partie Les Oceláři s'imposent de justesse à Pardubice dans un match fou Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/09/2025 à 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec : 4-5 (0-2, 1-2, 3-1)



Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz Les Oceláři de Třinec remportent un match fou à Pardubice

Match avancé de la 8ème journée, le Dynamo qui fait du yoyo mais occupe le podium reçoit Třinec qui est à l'embuscade à une longueur derrière. Une affiche attendue pour un beau duel.

La partie commence mal pour les locaux, une pénalité est sifflée d'entrée. Le killing play fait le ménage et tient bon. Le jeu s'équilibre mais la défense de Pardubice connaît une fois encore un trou d'air. Galvas dans l'angle remet plein axe, Kurovský bien libre devant la cage dévie au vol au fond des filets (0-1).

Le Dynamo tente de se relancer sans trop de succès, Třinec joue l'opportunisme au maximum et attend la faille qui ne tarde pas à arriver dans une défense bien poreuse. Galvas toujours lui sert dans le slot Roman laissé complètement seul, il lobe magnifiquement Will déjà à genoux et double la mise (0-2).

Dans la foulée, les Oceláři sont pénalisés, mais le powerplay est bien naïf et ne donne rien. En fin de tiers enfin, les locaux montrent les dents mais sans succès face à Kacetl.

Au deuxième tiers les dragons sont plus tranchants et vont jouer au maximum leur réalisme profitant des erreurs grossières de la défense locale. Pardubice est pénalisé, Ondřej Kovařčík dans l'angle envoie un effet excellent et nettoie la lucarne opposée (0-3).

Les chevaux continuent de sombrer à vive allure. Alors que le palet est dans leur zone, les défenseurs perdent le palet dans le bureau de Wayne Gretzky et relancent dans l'axe directement sur Ondřej Kovařčík qui n'en demandait pas tant pour alourdir la mise dans un immense concert de sifflets (0-4).

Le Dynamo complètement groggy parvient à se reprendre un peu en toute fin de tiers profitant également du relâchement logique de Třinec. Kousal contre et place parfaitement dans l'axe où Sobotka dévie entre les pads de Kacetl pour efin débloquer le compteur local (1-4).

Au dernier tiers le Dynamo revient fort. Tourigny enfonce la défense silésienne dévie parfaitement au second poteau pour Ludvig qui reprend victorieusement et réduit l'écart (2-4).

Relancés par ce but les chevaux foncent à l'assaut, Košťálek slape, le palet est repoussé mais traîne au premier poteau, Kondelík le propulse au fond (3-4).

Derux buts en moins de trente secondes, le public exulte et le Dynamo continue de pousser. Mais l'égalisation ne vient pas, même en powerplay. Les visiteurs s'accrochent à leur cage et font défiler le chrono, stratégie trop dangereuse qui ne tiendra pas. Sobotka sur un énorme effort personnel élimine le défenseur et d'un bon tir côté plaque fait trembler les filets et chavirer la foule pour l'égalisation (4-4).

Pardubice continue de presser et le palet frôle quelque fois la ligne de but pour achever le come-back. Mais le sort s'inverse une fois encore. A 1'46 du terme, Košťálek tape dans le palet à mi hauteur avec sa palette, il monte et passe au dessus du plexy, il est pénalisé pour retard de jeu. Le powerplay des Oceláři fait mouche profitant pour la cinquième fois de la soirée des largesses défensives locales. Le palet est perdu derrière la cage, Cienciala récupère et remet sur Hudáček seul côté gauche sans marquage vient cueillir Will bien fragile dans ce match à 16 secondes du coup de sirène finale (4-5).

Třinec récupère la troisième place détenue par son adversaire jusque là.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vladimír Sobotka

** : Ondřej Kovařčík

