BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno : 1-5

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 3-4 ap

Kometa Brno - Verva Litvínov : 7-2

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 3-2 TAB

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 4-3 TAB

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 4-1



Photographe : Jan Pavlíček Les Rytíři remportent un match décisif à Mladá Boleslav

Les Rytíři remportent largement une victoire clé en bas de tableau à Mladá Boleslav. Un succès qui permet à Kladno de conforter sa douzième place, la dernière qualificative pour les playoffs, reléguant leur adversaire direct du soir à quatre points. Après un premier tiers sans but, Závora ouvre le score pour les locaux au tiers médiant. Procházka égalise rapidement à l'entame du dernier vingt. Les chevaliers accélèrent et enfoncent trois buts sans riposte dont deux pour Konečný. Le BK qui a sombré, sort même son gardien et encaisse un dernier but dans la cage vide.

L'Energie s'impose en prolongation à grâce à Vítkovice sur un but de Sapoušek. Dès l'entame du match, Tomek ouvre la marque, Jaks en powerplay double la mise dès l'entame du tiers médiant. 13 secondes plus tard Wesley débloque le compteur local. Yetman ne tarde pas à égaliser en powerplay. Beránek remet son équipe devant également en suppériorité. A seize secondes de la sirène finale, Nellis arrache l'égalisation. Mais dans l'overtime ce sont bien les visiteurs qui l'emportent. Karlovy Vary reste quatrième, Vítky 8e.

Mountfield remporte aux tirs au but le derby contre Pardubice. Sur un powerplay tardif dans la première période, Perret ouvre le score pour son quatrième but de la saison. HK double la mise dès la reprise. Le Dynamo met en marche son offensive, débloque son compteur, puis égalise et même passe devant grâce à Sedlák. Au dernier tiers, Mountfield égalise avant de remporter la fusillade.

Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz La Kometa surclasse Litvínov

La Kometa met fin triomphalement à sa série de défaites après avoir corrigé Litvínov. Dans cette démonstration de force, Pospíšil marque quatre points, Hynek Zohorna réalise un doublé. Un succès qui permet à Brno d'occuper une modeste dixième place.

Les Bílí Tygři l'emportent en fusillade contre Plzeň et s'emparent du sixième rang. Un but dans chacun des deux premiers tiers permet à Liberec d'avoir un bon avantage. Les Indiens égalisent dans le dernier tiers. Filippi et Lenc marquent aux tirs au but envoyant les tigres blancs au septième ciel. Le point sauvé par le club de Škoda lui permet de monter au deuxième rang et avec un match de retard.

Olomouc remporte avec brio un bon match contre les Oceláři. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacune. Plášek et Petrovický marquent à une minute d'intervalle pour donner un bel avantage aux coqs. En fin de période, Orsava alourdit la marque en powerplay. Třinec tente de revenir au dernier vingt mais le coeur n'y est plus. Les Moraves l'emportent et passent neuvièmes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Miroslav Forman (Rytíři Kladno)

** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

*** : Miroslav Forman (Rytíři Kladno)

** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

* : Libor Hájek (Dynamo Pardubice)







