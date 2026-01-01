Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Victoires locales Liberec, Praha et Mladá Boleslav l'emportent toutes à domicile Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 13/01/2026 à 21:00 Tweeter

BK Mladá Boleslav - Mountfield HK : 2-0

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 6-3

Sparta Praha - Verva Litvínov : 5-1



Le Sparta n'a pas tremblé à domicile contre Litvínov, certes dernier mais qui enchaîne les bonnes performances récemment. Une victoire nette qui permet au club de la capitale de conforter sa septième place et de mettre fin à sa série de trois revers consécutifs. Chlapík inscrit le seul but du premier tiers. Pištěk égalise dès l'entame du tiers médiant. Le match est équilibré et disputé mais sur un powerplay Řepík parvient à remettre les siens devant. Praha force au dernier tiers. Dzierkals double l'avance locale à cinq minutes du terme. Les pétrochimistes sombrent et leur indiscipline coûte cher. Špaček et Kousal marquent en powerplay dans les dernières minutes de jeu.

Les Bílí Tygři s'imposent avec confiance à domicile contre České Budějovice et s'emparent de la cinquième place à deux points des places protégées. La partie démarre bien côté local, Pérez et Sandberg marquent en une minute pour donner une double avance. Le Motor réduit l'écart à la mi-tiers. Les tigres blancs inscrivent deux nouveaux buts au tiers médiant, les visiteurs marquent une deuxième fois mais voient le score s'éloigner. Přikryl permet de recoller dès la reprise du dernier vingt, l'espoir renaît. Faško-Rudáš permet de redonner un peu d'air avant un sixième but en cage vide.

Mladá Boleslav renoue avec la victoire après trois revers de suite en remportant un succès convaincant contre Mountfield qui subit un deuxième revers de suite, le troisième en quatre matchs. Malgré une nette domination locale, le score reste vierge après vingt minutes. La domination du BK se poursuit au tiers médiant et Fořt parvient à débloquer le compteur. Dès la reprise du dernier tiers, Fořt double la mise. Mountfield presse pour revenir mais se heurte au jeune Mokry qui repousse tout et blanchit avec 25 arrêts. Mladá Boleslav reste hors des playoffs mais revient à trois points de la dernière place qualificative avec un match de retard. La mauvaise série de Mountfield les fait glisser au sixième rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Filip Chlapík (Sparta Praha)

