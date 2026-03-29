Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Avec énergie vers le match 7 L'Energie écrase Liberec et s'offre un septième match Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/03/2026 à 22:06 Tweeter

Energie Karlovy Vary- Bílí Tygři : 4-0 (3-3)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz L'Energie surclasse Liberec et s'offre un match 7

Karlovy Vary qui a perdu les trois derniers matchs de la série revient à domicile dos au ravin, l'Energie doit l'emporter sous peine d'être éliminé des playoffs. Lors des deux premiers matchs à domicile elle s'était incliné à chaque fois. Les Bílí Tygři peuvent se qualifier dès ce soir pour les demi-finales en cas de succès et s'éviter un match décisif toujours aléatoire.

Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire pour ce match, Beránek ouvre le score après moins d'une minute de jeu (1-0).

La partie s'équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup, le score ne bouge pas pour autant et c'est sur cette mince avance acquise dès le début du tiers qu'il s'achève. Liberec accélère au tiers médiant et domine le jeu mais toujours sans parvenir à égaliser. Les deux formations commettent des fautes mais aucun powerplay ne fonctionne. Le deuxième tiers s'achève sur le même score que le premier. Liberec a été sanctionné sur la deuxième sirène, l'Energie démarre donc le dernier vingt en powerplay. Sapoušek en profite pour doubler l'avance des locaux (2-0).

Karlovy Vary multiplie les fautes mais parvient à tenir bon face à son adversaire. A peine revenu à cinq, Jiskra contre et creuse l'avance de KV (3-0).

Les BTL boivent la tasse et commettent une faute. Beránek profite de la suppériorité numérique pour marquer le quatrième but, son deuxième du soir (4-0).

La messe est dite, les visiteurs ne font plus grand chose et laissent filer jusqu'au bout. Frodl blanchit avec 29 arrêts.

Karlovy Vary s'impose avec brio et égalise la série, avant un septième match décisif mardi à Liberec.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Beránek

** : Dominik Frodl

* : David Šťastný Liberec: 4-0 (3-3)Karlovy Vary qui a perdu les trois derniers matchs de la série revient à domicile dos au ravin, l'Energie doit l'emporter sous peine d'être éliminé des playoffs. Lors des deux premiers matchs à domicile elle s'était incliné à chaque fois. Les Bílí Tygři peuvent se qualifier dès ce soir pour les demi-finales en cas de succès et s'éviter un match décisif toujours aléatoire.Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire pour ce match,ouvre le score après moins d'une minute de jeuLa partie s'équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup, le score ne bouge pas pour autant et c'est sur cette mince avance acquise dès le début du tiers qu'il s'achève. Liberec accélère au tiers médiant et domine le jeu mais toujours sans parvenir à égaliser. Les deux formations commettent des fautes mais aucun powerplay ne fonctionne. Le deuxième tiers s'achève sur le même score que le premier. Liberec a été sanctionné sur la deuxième sirène, l'Energie démarre donc le dernier vingt en powerplay.en profite pour doubler l'avance des locauxKarlovy Vary multiplie les fautes mais parvient à tenir bon face à son adversaire. A peine revenu à cinq,contre et creuse l'avance de KVLes BTL boivent la tasse et commettent une faute.profite de la suppériorité numérique pour marquer le quatrième but, son deuxième du soirLa messe est dite, les visiteurs ne font plus grand chose et laissent filer jusqu'au bout.blanchit avec 29 arrêts.Karlovy Vary s'impose avec brio et égalise la série, avant un septième match décisif mardi à Liberec.*** : Ondřej Beránek** : Dominik Frodl* : David Šťastný © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo