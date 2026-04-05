Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Échec et mat Třinec remporte un deuxième match rocambolesque tandis que le Sparta égalise sa série Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/04/2026 à 00:46 Tweeter

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 1-2 (1-1)

Oceláři Třinec -



Photographe : Zenon Kisza pour hcocelari.cz Les Oceláři renversent Karlovy Vary au match 2

Třinec a développé son style de jeu caractéristique pour étouffer Karlovy Vary au premier match et cherche à faire de même. Pour l'Energie c'est la quête d'une égalisation qui guide les joueurs de la cité thermale. Cette fois les visiteurs démarrent fort et Lukošik ouvre la marque après moins de deux minutes de jeu. Les dragons dominent le jeu et égalisent logiquement sur un but de Flynn. Profitant d'un powerplay, Minárik ne tarde pas à remettre l'Energie devant. Trente secondes plus tard, Redlich creuse l'avance. Au début du deuxième vingt, Šťastný donne trois longueurs d'avance aux visiteurs. Mazanec est chassé de sa cage remplacé par Kacetl. Le match est disputé mais Karlovy Vary s'effondre dans les deux dernières minutes du tiers. Nestrašil, Cienciala et Kundrátek marquent coup sur coup pour effacer la triple avance visiteuse. Le dernier tiers est équilibré et verrouillé, alors qu'on se dirige vers une prolongation, Kovařčík marque le but de la victoire à 14 secondes de la sirène finale ! Quel match fou pour les Oceláři qui doublent la mise dans cette série.

Le Dynamo qui a remporté avec aisance le premier match veut confirmer à domicile pour partir dans la capitale sereinement. Le Sparta va tenter de faire mieux que la veille. Fantomatiques durant les deux premiers tiers les locaux laissent à leur adversaire le soin de faire le jeu et il ne s'en prive pas. Řepík marque deux buts, un dans chacun des tiers pour prendre le large. Pardubice inverse le jeu au dernier acte, Sedlák réduit bien la mise mais malgré l'intense bombardaement, l'égalisation tant attendue n'arrivera pas. Premier revers des playoffs pour les chevaux, le Sparta égalise dans la finale avant deux matchs à domicile. Energie Karlovy Vary : 4-3 (2-0)a développé son style de jeu caractéristique pour étoufferau premier match et cherche à faire de même. Pour l'Energie c'est la quête d'une égalisation qui guide les joueurs de la cité thermale. Cette fois les visiteurs démarrent fort etouvre la marque après moins de deux minutes de jeu. Les dragons dominent le jeu et égalisent logiquement sur un but de. Profitant d'un powerplay,ne tarde pas à remettre l'Energie devant. Trente secondes plus tard,creuse l'avance. Au début du deuxième vingt,donne trois longueurs d'avance aux visiteurs.est chassé de sa cage remplacé par. Le match est disputé mais Karlovy Vary s'effondre dans les deux dernières minutes du tiers.etmarquent coup sur coup pour effacer la triple avance visiteuse. Le dernier tiers est équilibré et verrouillé, alors qu'on se dirige vers une prolongation,marque le but de la victoire à 14 secondes de la sirène finale ! Quel match fou pour les Oceláři qui doublent la mise dans cette série.Lequi a remporté avec aisance le premier match veut confirmer à domicile pour partir dans la capitale sereinement. Leva tenter de faire mieux que la veille. Fantomatiques durant les deux premiers tiers les locaux laissent à leur adversaire le soin de faire le jeu et il ne s'en prive pas.marque deux buts, un dans chacun des tiers pour prendre le large. Pardubice inverse le jeu au dernier acte,réduit bien la mise mais malgré l'intense bombardaement, l'égalisation tant attendue n'arrivera pas. Premier revers des playoffs pour les chevaux, le Sparta égalise dans la finale avant deux matchs à domicile.

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo