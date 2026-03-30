Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Le come-back complété Le Sparta mené 3-1 dans la série la renverse et rejoint les demi-finales après une victoire étriquée au match 7 Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/03/2026 à 20:58 Tweeter



Škoda Plzeň - Sparta Praha : 0-1 (3-4)



Photographe : Marek Švamberg pour hcplzen.cz Le Sparta remporte sur le fil le match 7 à Plzeň

Match décisif à Plzeň qui espère conclure à domicile après avoir gaspillé deux balles de match. Le Sparta qui a remporté deux matchs de suite peut conclure le come-back et rejoindre une fois encore les demi-finales. Tout se joue ce soir, malheur au vaincu !

Les locaux démarrent bien le match et dominent assez nettement le premier tiers mais le score ne bouge pas, Kořenář s'emploie pour tenir sa cage. A l'ultime minute, Plzeň est pénalisé mais dans la foulée, une deuxième faute est sifflée. Les Indiens commencent donc le deuxième tiers en double infériorité numérique. Chlapík en profite pour ouvrir la marque logiquement (0-1).

La partie s'équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup dans un match plaisant mais serré et extrêmement fermé. Même en powerplay les locaux ne parviennent pas à égaliser. Au dernier tiers Plzeň met les bouchées doubles. Praha sous l'eau tient tant bien que mal mais fait un surnombre la pression monte encore d'un cran mais Kořenář tient toujours bon. Le temps file, le Sparta peine mais tient le coup, il tue une deuxième faute et joue le chrono au maximum. En fin de match, les Indiens sortent leur gardien. Leur pressing est infernal, mais la défense pragoise bien placée parvient à gêner les lancers, Kořenář bloque le reste. la sirène retentit délivrant les joueurs de la capitale et envoyant les braves locaux en vacances.

Le Sparta qui était mené 3-1 dans la série a réussi à la renverser et l'emporte de justesse dans ce septième match pour se qualifier pour les demi-finales. Fin de saison pour Plzeň qui peut nourrir des regrêts. Après avoir finit deuxième, sortir en quarts alors que les Indiens ont globalement dominé tous les matchs, c'est extrêmement frustrant.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Josef Kořenář

** : Filip Chlapík

* : Petr Zámorský Match décisif à Plzeň qui espère conclure à domicile après avoir gaspillé deux balles de match. Le Sparta qui a remporté deux matchs de suite peut conclure le come-back et rejoindre une fois encore les demi-finales. Tout se joue ce soir, malheur au vaincu !Les locaux démarrent bien le match et dominent assez nettement le premier tiers mais le score ne bouge pas,s'emploie pour tenir sa cage. A l'ultime minute, Plzeň est pénalisé mais dans la foulée, une deuxième faute est sifflée. Les Indiens commencent donc le deuxième tiers en double infériorité numérique.en profite pour ouvrir la marque logiquementLa partie s'équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup dans un match plaisant mais serré et extrêmement fermé. Même en powerplay les locaux ne parviennent pas à égaliser. Au dernier tiers Plzeň met les bouchées doubles. Praha sous l'eau tient tant bien que mal mais fait un surnombre la pression monte encore d'un cran maistient toujours bon. Le temps file, le Sparta peine mais tient le coup, il tue une deuxième faute et joue le chrono au maximum. En fin de match, les Indiens sortent leur gardien. Leur pressing est infernal, mais la défense pragoise bien placée parvient à gêner les lancers,bloque le reste. la sirène retentit délivrant les joueurs de la capitale et envoyant les braves locaux en vacances.Le Sparta qui était mené 3-1 dans la série a réussi à la renverser et l'emporte de justesse dans ce septième match pour se qualifier pour les demi-finales. Fin de saison pour Plzeň qui peut nourrir des regrêts. Après avoir finit deuxième, sortir en quarts alors que les Indiens ont globalement dominé tous les matchs, c'est extrêmement frustrant.*** : Josef Kořenář** : Filip Chlapík* : Petr Zámorský © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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