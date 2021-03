Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Ca double fortement Le Lokomotiv, le CSKA et Kazan doublent la mise sur des larges scores. Oufa difficilement galise la srie Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 06/03/2021 06:00 Tweeter

Oufa - Tchelyabinsk : 3-2 ap (1-1)

Kazan - Nijni Novgorod : 4-1 (2-0)

CSKA Moscou - Spartak Moscou : 5-1 (2-0)

Iaroslavl - Helsinki : 5-0 (2-0)



KHL Le Lokomotiv crase Helsinki au match 2

Le Lokomotiv qui a remporté le premier match sur le plus petit des scores espère la passe de deux face aux Jokerit. Le premier tiers est équilibré, mais si les Finlandais ne parviennent toujours pas à marquer, les locaux ont plus de réussite. Tkachyov en break place en retrait pour Petersson qui ouvre la marque. Le match est houleux et les fautes pleuvent, mais aucune équipe n'en profite. Le Loko roule sa bosse, Tkachyov dépose une offrande au deuxième poteau où Petersson n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. Dès la reprise, Tkachyov lancé en contre, alourdit la mise. Helsinki coule et Tkachyov marque son deuxième but du soir, son quatrième point ! Kayumov derrière la cage place un bon caviar plein axe pour Pulkkinen qui inscrit le cinquième but. Helsinki, écrasé perd son sang froid multiplie les fautes en fin de match et ne peut déjouer Pasquale qui blanchit pour la deuxième fois avec 23 arrêts.

Le CSKA après avoir souffert au premier match, réussit la passe de deux, mais cette fois confortablement face à son rival du Spartak qui a explosé. Le premier tiers est tendu et serré comme au match 1. Au deuxième vingt, chaque équipe marque en powerplay, Dahlbeck permet au CSKA de mener avant la deuxième sirène. Les locaux accélèrent encore au dernier tiers et leur adversaire disjoncte. Shalunov alourdit la marque dès la reprise. Leipsic et Mamin dans la dernière minute achèvent la déroute du club du peuple qui devra rebondir devant ses partisans. Le CSKA retrouve confiance dans cette série.



KHL Kazan double la mise contre Nijni Novgorod

Kazan vainqueur laborieux au match 1 contre le Torpedo, double la mise, mais cette fois sans trop trembler. Un premier tiers parfaitement maîtrisé permet à Tikhonov et Da Costa de rapidement ouvrir la marque en marquant à quelques minutes d'intervalle. Cormier porte le score à 3-0 avant la première sirène. Kazan continue son show au tiers médiant, Juravlyov alourdit la marque. Nijni Novgorod rebondit au dernier tiers profitant du relâchement logique des locaux qui ont d'ores et déjà tué le match. Chekhovitch sauve l'honneur pour le premier but en playoffs du rookie. Deuxième victoire, facile pour l'Ak Bars qui se déplace sereinement chez son adversaire, qui n'aura plus le choix et devra se relancer à domicile.

Le Salavat Yulaev battu au match 1 par le Traktor a égalisé mais non sans peine. Kravtsov donne l'avantage aux visiteurs en supériorité. Oufa inverse la tendance et domine nettement la deuxième période. Hartikainen égalise en powerplay avant que Kartaev ne donne l'avantage aux locaux. Le Traktor force au dernier tiers et Bailen finit par égaliser en fin de partie. Il faut se séparer en prolongation, après 13 minutes, Granlund dépose une offrande au second poteau où Hartikainen donne la victoire et l'égalisation.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladimir Tkachyov (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)

