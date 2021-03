Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Comme chez soi L'Avangard et le SKA prennent les devants dans leur srie avec une victoire l'extrieur Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 23/03/2021 06:00 Tweeter

Omsk : 0-3 (1-2)

Dynamo Moscou - Saint-Pétersbourg : 2-3 ap (1-2)



KHL L'Avangard remporte le match 3 et prend les devants

L'Avangard après une victoire arrachée en deuxième rencontre a égalisé dans la série avant deux matchs clés disputés à Magnitogorsk. La partie démarre bien pour les visiteurs qui montrent vite les dents mais sans succès dans un premier temps. Le match est très disputé sur un excellent rythme engagé. Komarov canonne de la bleue, Zernov du bout de la crosse dévie au fond sur une tentative imparable. Le deuxième tiers est équilibré et disputé les deux équipes qui rivalisent de talent et d'ardeur mais ni Olkinuora ni Hrubec ne se laissent déjouer et réalisent d'excellentes performances devant leurs filets respectifs. Omsk finit par trouver la faille une deuxième fois, Boucher doit s'y reprendre à deux fois mais parvient à glisser la rondelle entre les pads du portier local. Le Metallurg pousse de toutes ses forces mais en vain, le cerbère tchèque est impérial sur sa ligne. Le temps file, et Magnitogorsk acculé sort son gardien, Chinakhov en profite pour alourdir la marque en cage vide tandis que Hrubec blanchit avec 28 arrêts. Les Avangardistes prennent les commandes de la série.





Le SKA s'est imposé sur un score serré au deuxième match et se déplace dans la capitale pour un troisième match important contre son rival du Dynamo. La partie démarre vite et bien pour les visiteurs. Dans un épisode à quatre contre quatre profitant de la place et d'une grossière erreur défensive, Podkolzin se retrouve seul face au but il force Eryomenko à se coucher et parvient à le déjouer en longeant la cage. Les locaux reviennent bien mais ne parviennent pas à scorer avant la première sirène. Dès la reprise, Burdasov seul en break double la mise. Le jeu est serré et fermé, en powerplay un coup de canon de Jaskin dont il a le secret, remet les locaux en selle. Dès l'entame du dernier tiers, le Dynamo égalise logiquement. Sergeyev se promène dans la défense avant de déposer un caviar au deuxième poteau où Igumnov n'a plus qu'à reprendre parfaitement. Le Dynamo surdomine son adversaire, complètement dépassé mais qui tient grâce aux prouesses de son portier, Hellberg dans une forme olympique. Il faut disputer une prolongation, elle ne dure guère. Timkin lancé comme un boulet de canon prend la défense locale de vitesse mais voit son tir repoussé par Eryomenko, dans la foulée Kamenev reprend et envoie un missile juste sous la barre pour en finir. Saint-Pétersbourg bien peu en verve dans ce match aura été en veine et l'emporte pour mener la série.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Simon Hrubec (Avangard Omsk)

** : Andreï Sergeyev (Dynamo Moscou)

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











