Hockey sur glace - KHL : Comme un Prince Grce un nouveau doubl et quatre points de Shane Prince, Minsk l'emporte, les Jokerit et le Severstal suivent, le Lokomotiv reste devant. A l'Est, l'Avangard et l'Avtomobilist se relancent, Nijnekamsk enchane Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 06/01/2021 06:00

Oufa - Omsk : 4-5 TAB

Pékin - Tcherepovets : 2-4

Iaroslavl - Novossibirsk : 3-2

Nijnekamsk - Nijni Novgorod : 1-0 TAB

Helsinki : 0-5

CSKA Moscou - Ekaterinbourg : 1-2 TAB

Minsk - Saint-Pétersbourg : 4-3 ap



hcdinamo.by Minsk et Prince djouent Saint-Ptersbourg

Minsk suivit de près par la meute doit prendre des points pour rester cinquième, mais face au redoutable SKA cela ne s'annonce pas facile. Les visiteurs surdominent la première période, Vey en angle fermé trouve l'ouverture. Prince dépose une offrande au second poteau pour Mitchell qui égalise. Le SKA toujours dominateur repasse devant au tiers médiant grâe à Burdasov. Au début du dernier vingt, Prince tente sa chance sans succès, Varfolomeyev est le premier sur le rebond et égalise. Dans la foulée, Kuzmenko derrière la cage sert Burdasov qui redonne l'avantage aux Pétersbourgeois. Les Biélorusses récupèrent un powerplay, Mitchell remet parfaitement à Prince qui se retourne et égalise dans une immense clameur. Il faut disputer une prolongation et le Dinamo joue crânement sa chance en supériorité numérique. Shane Prince complète sa folle soirée avec un deuxième but et un quatrième point !

Le Lokomotiv s'impose sans trop de difficultés contre Novossibirsk grâce notamment à un doublé de Belyaev. Iaroslavl creuse son avance à la troisième place.

Les Jokerit cartonnent à Sotchi. Les Finlandais font exploser leur adversaire au deuxième tiers en enfilant les buts comme les perles en quelques minutes. Jensen marque un doublé tandis que Kalnins n'a eu a repousser que 19 lancers pour blanchir. Helsinki reste sixième à l'Ouest.

Le Severstal domine Pékin dans un match où le réalisme aura payé malgré la domination des Chinois. Geraskin et Kapustin marquent deux points chacun. Les sidérurgistes restent bien calés dans la bonne partie du classement.



KHL Datsyuk dlivre l'Avtomobilist du CSKA aux tirs au but

L'Avtomobilist récupère la cinquième place orientale grâce à un bon succès face au CSKA. Dès la troisième minute, Datsyuk ouvre le score d'un incroyable revers en pleine lucarne. Sorkin égalise dans la première période. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout et même dans la prolongation. Dans la séance de fusillade, Kovar reste invincible et blanchit avec 31 arrêts. C'est encore l'inoxydable capitaine, Datsyuk qui donne la victoire à son équipe.

L'Avangard se déplace à Oufa pour un match au sommet. Jarkov donne rapidement l'avantage aux locaux mais Omsk égalise avant que Kovaltchuk ne donne l'avantage. Oufa profite d'un powerplay pour égaliser avant la première sirène. Semyonov permet aux Eperviers de mener après deux tiers. Le SYU égalise dès la reprise. Par deux fois Kaski remet Omsk devant, mais par deux fois Granlund égalise, dont la dernière à 1'50 du terme. Il faut une prolongation pour séparer les deux équipes, en supériorité numérique, Sekac donne la victoire aux Eperviers qui confortent leur deuxième place.

Nijnekamsk enchaîne un troisième succès d'affilée en dominant sur le fil le Torpedo. Malgré 38 tirs les loups n'ont pu scorer mais aux tirs au but McMillan délivre les Tatars.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Shane Prince (Dinamo Minsk)

** : Pavel Datsyuk (Avtomobilist Ekaterinbourg)

Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

