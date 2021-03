Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : D'une courte tête Le CSKA s'impose à domicile et reprend les devants Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2021 à 06:00 Tweeter

CSKA Moscou - Iaroslavl : 3-2 (3-2)



KHL Mamin et le CSKA remportent le match 5

Le CSKA après une lourde défaite au match 4 retrouve sa glace pour espérer repasser devant face à un Lokomotiv qui donne tout dans cette très belle série. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena puisque les locaux ouvraient la marque dès la première minute de jeu. Okulov envoie un puissant lancer de la bleue, le puck dévié plusieurs fois finit par surprendre Pasquale avec un effet bizarre (1-0).

Le CSKA rassuré accélère et fait le jeu durant ce premier tiers. Les visiteurs subissent le pressing de chaque instant de leur adversaire. Iaro ne peut guère se montrer dangereux et fait le dos rond en attendant des jours meilleurs. En fin de période, Shalunov met sur orbite Mamin qui part seul en break, il longe la cage et remporte son duel (2-0).

Le Lokomotiv transparent en première période revient bien en deuxième et force son adversaire à la faute. A quatre contre trois, Pulkkinen y va de son coup de douze pour réduire l'écart (2-1).

Le Loko continue de pousser sans succès. Une mauvaise relance du portier visiteur derrière son but profite à Okulov qui sert Mamin dans le slot, d'un excellent lancer du revers il vient cueillir le cerbère canadien (3-1).

Un but un peu gag et contre le cours du jeu, et un but qui va coûter très cher aux cheminots. Ceux-ci dominent la fin de la deuxième période sans résultat. Les visiteurs reviennent aussi fort au dernier tiers et font le jeu, le CSKA tangue mais parvient à tenir. Pulkkinen, l'homme en forme, parvient à prendre tout le monde de vitesse et vient fusiller Johansson à bout portant (3-2).

Iaroslavl est bien de retour, sa domination s'accroît encore mais sans parvenir à égaliser. La sortie du gardien en fin de match n'y change rien. Le CSKA remporte une victoire importante qui le place à un succès de la finale de conférence, mais à domicile le Lokomotiv donnera tout pour renverser la vapeur.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Konstantin Okulov

** : Teemu Pulkkinen

* : Maksim Mamin



