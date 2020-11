Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa et Kazan en forme Kazan reste en tte mais toujours avec l'Avtomobilist et le Traktor sur ses talons. Oufa repart de l'avant. A l'Ouest, le CSKA, le SKA et le Spartak carburent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 15/11/2020 06:00 Tweeter

Oufa : 3-4 ap

Iaroslavl - Helsinki : REPORTE

Kazan - Nijnekamsk : 3-2

Pékin - Tchelyabinsk : 3-5

Tcherepovets - Saint-Pétersbourg : 0-2

Podolsk - Spartak Moscou : 3-7

CSKA Moscou - Sotchi : 7-0

Riga - Ekaterinbourg : 2-3 ap



KHL Da Costa mne Kazan la victoire dans le derby tatar

Kazan conforte sa première place en remportant sur le fil le derby tatar face à Nijnekamsk. Mené au score dès la première minute, l'Ak Bars égalise et Da Costa donne l'avantage à cinq contre trois (voire notre Osipov égalise avant la deuxième sirène. L'indiscipline des visiteurs leur coûte cher puisque Tikhonov donne la victoire en powerplay. A noter qu'en ce jour l'équipe de Kazan évoluait dans un maillot fabriqué en plastique recyclé, 38 bouteilles plastiques ont été transformées en ce maillot noir.

L'Avtomobilist s'est fait peur à Riga et malgré une très nette domination ne peut se défaire de la lanterne rouge avant la sirène finale tant Galimov a assuré devant le filet letton. Une faute en prolongation scelle le destin local et Makeyev le meilleur pointeur et buteur de la ligue, donne la victoire.

Le Traktor poursuit son excellente série en engrengeant une nouvelle victoire, cette fois contre Pékin. Un excellent début de partie dont deux buts marqués en infériorité numérique lui permet de mener aisément. Kosov signe un doublé. Le dragon contraint de courrir après le score ne peut le rattraper.

Oufa rebondit en l'emportant dans la capitale face au Dynamo. Les policiers ont logtemps menés au score avant de se faire rejoindre. A deux minutes de la fin, Larsen donne l'avantage aux visiteurs en supériorité, mais Efremov qui marque son deuxième but de la partie, égalise dans la foulée. En prolongation, Sochnikov finit par donner la victoire aux Bachkirs qui récupèrent la cinquième place.



KHL Talaluev et le Spartak Moscou corrigent le Vityaz Podolsk

Le Spartak remporte avec brio le match qu'il faut pour se maintenir dans le bon wagon en surclassant, Podolsk, son premier poursuivant. Un premier tiers en fanfare permet au club du peuple de mener 4-1 ! Le Vityaz rapproche un peu le score au tiers médiant mais le Spartak assure définitivement sa victoire. Nikontsev, Radil marquent deux buts, Lehterä, Zubarev, Hanzl et Fyodorov s'offrent deux points.

Le CSKA assomme Sotchi dans un match à sens unique. Andronov marque deux buts, Korotselyov trois point, deux pour Afanasiev et Blajievsky. Johansson n'aura eu besoin que de faire 16 arrêts pour blanchir.

Le SKA continue sa force tranquille avec une victoire logique à Tcherepovets. Avec un but dans les deux premiers tiers signés Kuzmenko et Aaltonen et un blanchissage (31 arrêts) d'Hellberg, Saint-Pétersbourg conforte sa deuxième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Magnus Hellberg (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)

*** : Magnus Hellberg (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)

* : Nikita Korostelyov (CSKA Moscou)











