hcbarys.kz Lika et le Severstal l'emportent Nur-Sultan

Le Severstal s'impose à Nur-Sultan pour la première fois depuis 8 longues années. C'est un excellent début de match des sidérurgistes qui leur donne la victoire, en effet ils marquent trois fois dans la première période. Geraskin ouvre la marque après 27 secondes de jeu, un doublé de Liška permet aux jaunes et noirs de prendre le large. Au deuxième, les Kazakhs reviennent bien, Petukhov et Valk scorent à une minute d'intervale pour relancer le suspense. Le Severstal parvient à gérer son avantage jusqu'au bout pour l'emporter.

Dans un beau choc interconférence, Oufa s'est incliné à domicile face au CSKA qui continue d'aligner les victoires. Le premier tiers nettement dominé par les visiteurs se termine sur un score de parité avec un but partout. Les Moscovites prennent deux fois l'avantage au deuxième tiers grâce à deux points de Kempe. Dans la dernière période, Sergeyev marque et compte son deuxième point de la soirée pour assurer la victoire de l'armée rouge, la septième de suite.

KHL Nijnekamsk remporte le derby contre Kazan

Nijnekamsk, malgré l'écart au classement les Loups ont déjoué leur rival de toujours, Kazan. Les locaux surdominent le premier tiers mais sans résultat. Galuzin ouvre la marque dès l'entame du deuxième tiers. Les visiteurs renversent la tendance, Burmistrov égalise et Da Costa ne tarde pas à donner l'avantage (voire Khairullin égalise. Les Loups surdominent la dernière période, sans résultat. En prolongation, Poryadin part en break et donne une victoire surprise mais méritée aux raffineurs.

Dans l'autre derby, le sibérien, pas de surprise puisque l'Avangard étrille Novossibirsk sur un score sans appel. Shumakov marque deux fois, Kaski et Tolchinsky s'offrent deux mentions d'assistances. Bobkov blanchit avec 29 parades. Omsk est toujours premier dans la conférence orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Liška (Severstal Tcherepovets)

** : Artur Kayumov (Lokomotiv Iaroslavl)

*** : Adam Liška (Severstal Tcherepovets)

** : Artur Kayumov (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Artyom Sergeyev (CSKA Moscou)











