Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : De retour Kazan galise dans la srie en s'imposant une deuxime fois l'extrieur Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 10/04/2021 06:00 Tweeter

Kazan : 1-2 (2-2)



KHL Kazan galise la finale de confrence orientale

Kazan qui a réduit l'écart dans la série en remportant le match 3 espère égaliser, Omsk devant ses partisans espère prendre le large dans cette finale de conférence orientale.

L'Avangard prend le contrôle du palet et du jeu, les lancers s'enchaînent. Les locaux sont bien à leur jeu face à un adversaire encore un peu assoupi. Les éperviers volent en rang serré, et ne laissent que peu d'espace à leurs adversaires. Pourtant c'est Kazan qui ouvre la marque sur son premier lancer de la partie suite à une incroyable erreur défensive des Sibériens. Zernov fait une passe dans l'angle devant sa propre cage alors qu'il a Burmistrov derrière lui, ce dernier parvient à intercepter et met plein axe à Glukhov qui d'un coup de douze fusille le portier local médusé de la légéreté de ses coéquipiers (0-1).

Omsk repart de plus belle à l'assaut et tricotte devant la cage tatare, de nombreuses occasions sont vendangées par des locaux trop précipités. Kazan fait le dos rond et lance quelques contres toujours dangereux. En fin de tiers, l'Avangard est sanctionné et doit fait le dos rond, sans difficulté jusqu'à la première sirène tant le powerplay tatar est bafouillant.

Les esprits s'échauffent au deuxième vingt et les fautes tombent, plus sur le dos des locaux. Kazan ne parvient pas à en profiter. Omsk continue de dominer le jeu mais sans réussir à se créer d'occasions nettes, il se perd dans des dégagements ratés et des tirs lointains. En powerplay, la pression monte d'un cran mais les locaux ne parviennent pas à marquer. Bilyalov fait les arrêts qu'il faut. Une énorme occasion à lieu en toute fin de tiers, Boucher se retrouve seul devant la cage vide mais il rate complètement sa reprise. Dans les derniers instants l'Avangard est pénalisé.

Une faute importante, puisque dès l'entame Kazan va doubler la mise. Galiev dans l'angle trouve l'ouverture dans un trou de souris (0-2). Omsk -: 1-2 (2-2)qui a réduit l'écart dans la série en remportant le match 3 espère égaliser,devant ses partisans espère prendre le large dans cette finale de conférence orientale.L'Avangard prend le contrôle du palet et du jeu, les lancers s'enchaînent. Les locaux sont bien à leur jeu face à un adversaire encore un peu assoupi. Les éperviers volent en rang serré, et ne laissent que peu d'espace à leurs adversaires. Pourtant c'est Kazan qui ouvre la marque sur son premier lancer de la partie suite à une incroyable erreur défensive des Sibériens.fait une passe dans l'angle devant sa propre cage alors qu'il aderrière lui, ce dernier parvient à intercepter et met plein axe àqui d'un coup de douze fusille le portier local médusé de la légéreté de ses coéquipiersOmsk repart de plus belle à l'assaut et tricotte devant la cage tatare, de nombreuses occasions sont vendangées par des locaux trop précipités. Kazan fait le dos rond et lance quelques contres toujours dangereux. En fin de tiers, l'Avangard est sanctionné et doit fait le dos rond, sans difficulté jusqu'à la première sirène tant le powerplay tatar est bafouillant.Les esprits s'échauffent au deuxième vingt et les fautes tombent, plus sur le dos des locaux. Kazan ne parvient pas à en profiter. Omsk continue de dominer le jeu mais sans réussir à se créer d'occasions nettes, il se perd dans des dégagements ratés et des tirs lointains. En powerplay, la pression monte d'un cran mais les locaux ne parviennent pas à marquer. Bilyalov fait les arrêts qu'il faut. Une énorme occasion à lieu en toute fin de tiers,se retrouve seul devant la cage vide mais il rate complètement sa reprise. Dans les derniers instants l'Avangard est pénalisé.Une faute importante, puisque dès l'entame Kazan va doubler la mise.dans l'angle trouve l'ouverture dans un trou de souris

L'Avangard retourne à ses chères études, mais il se prend les pieds dans le tapis. Kazan verrouille bien sa zone, les locaux canonnent de loin et font des dégagements en fond de zone pour tenter de passer le mur tatar, en vain. Le temps file et malgré deux powerplay le jeu sibérien reste stérile. En fin de partie, Omsk sort son gardien, Kazan étouffé est pénalisé. Tolchinsky lance, Bilyalov repousse au deuxième poteau, Knight reprend victorieusement mais il ne reste que 8 secondes (1-2).

Il ne reste pas assez pour passer l'épaule, Omsk pourra s'en vouloir d'avoir été aussi laborieux dans son jeu offensif et s'incline pour la deuxième fois à domicile. Kazan efficace et réaliste égalise dans la série et récupère l'avantage de la glace.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Stanislav Galiev

** : Timur Bilyalov

* : Corban Knight © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo