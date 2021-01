Oufa - Ekaterinbourg : 1-0 ap

Iaroslavl - Podolsk : 7-1

Nijnekamsk - Novossibirsk : 3-0

Sotchi - Nijni Novgorod : 2-5

CSKA Moscou - Helsinki : 5-4 ap

Minsk - Omsk : 5-4 ap



hclokomotiv.ru Le Lokomotiv et Pulkkinen démarrent 2021 en fanfare - Ekaterinbourg : 1-0 ap- Podolsk : 7-1- Novossibirsk : 3-0Sotchi -: 2-5- Helsinki : 5-4 ap- Omsk : 5-4 ap

Le Lokomotiv démarre 2021 à domicile face au Vityaz. Le jeu démarre bien côté local et les efforts finissent par payer, Pulkkinen sert parfaitement Lander au deuxième poteau qui ouvre la marque. Le Vityaz récupère un powerplay, Ivanov contre parfaitement il parvient à glisser dans l'enclave pour Kraskovsky qui glisse au fond. Iaroslavl reste dangereux mais Todykov intervient bien. Le jeu est très plaisant avec de nombreuses occasions de part et d'autres. En break, Hultström parvient à réduire l'écart. Iaro repart à l'assaut, le coup de canon de Barantsev est dévié par Pulkkinen qui redonne un peu d'air aux siens. Un contre est parfaite négocié par les locaux, Pulkkinen sert Marchenko qui emporte le gardien dans l'angle et remet en retrait plein axe pour Kayumov qui alourdit la marque. Podolsk sombre en fin de match et Malykhin écope de 5+20, Pulkkinen d'un coup de canon creuse encore la mise. Belyaev partit en contre, gagne son duel et enfonce le clou. En toute fin de partie, les visiteurs sortent curieusement leur gardien sur un powerplay pour jouer à 6 contre 4, pourtant à 1-6 il n'y a guère à espérer. Pulkkinen finit sa soirée de folie (hat-trick et 5 points) en marquant dans la cage vide. Le Loko démarre l'année en fanfare et repasse troisième.

Le CSKA a tremblé à domicile face à Helsinki mais finit par l'emporter en prolongation. Malmenés en début du match, les locaux haussent le ton dans le deuxième vingt et mènent jusqu'à 4-2. Les Jokerit restent dans le coup et parviennent à égaliser grâce à Schroeder, auteur de deux buts dans cette partie. En prolongation, Svetlakov délivre son équipe pour son troisième point, dont son deuxième but de la soirée.

Minsk remporte une belle victoire contre Omsk de plus en plus décevant. L'Epervier menait pourtant après un premier tiers maîtrisé. Les bisons accélèrent dans la période médiane et inscrivent trois buts, mais leur adversaire parvient à égaliser à chaque fois. En prolongation, Prince profite d'un powerplay pour marquer son deuxième but de la soirée et offrir la victoire aux locaux qui récupérent la cinquième place.