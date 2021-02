Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Difficiles victoires Oufa et le SKA s'imposent difficilement devant leurs publics Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 05/02/2021 06:00 Tweeter

Oufa - Riga : 5-4 TAB

Saint-Pétersbourg - Iaroslavl : 3-2 ap



KHL Oufa domine difficilement Riga

Le Salavat Yulaev qui peut recoller au podium oriental en cas de succès, reçoit Riga, dernier de la ligue, une victoire facile ? Eh bien non. Dans un premier tiers archi-dominé, Oufa marque deux buts par Koledov et Amirov. A la mi-match, Khokhryakov porte le score à 3-0. la messe semble dite, mais les Lettons haussent le ton et reviennent à une unité grâce à Svanenbergs et Zyryanov. Les Bachkirs remettent la marche en avant au dernier tiers, Hartikainen redonne deux longueurs d'avance aux siens. Pourtant ils sombrent complètement en fin de partie, Indrasis rapproche le score avant que Parchin arrache l'égalisation en supériorité dans la dernière minute de jeu. Il faut disputer des tirs au but pour voir Granlund finir par donner la victoire à Oufa.

Bon duel du haut de tableau à Saint-Pétersbourg où les locaux reçoivent Iaroslavl. Le premier tiers se dispute sur un rythme engagé et les deux équipes régalent. Korchkov d'une reprise impeccable ouvre les compteurs en faveur des cheminots. Le Lokomotiv accélère au tiers médiant mais ne parvient à doubler la mise, il se fait même rejoindre au score. Strömwall en solitaire égalise d'un bon lancer. A dix minutes du temre Kemppainen donne l'avantage aux locaux pour la première fois de la rencontre. Profitant d'une supériorité, Kayumov égalise. Il faut disputer une prolongation, pénalisés les visiteurs cèdent logiquement sur un lancer de Kuzmenko.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pyotr Khokhryakov (Salavat Yulaev Oufa)

** : Miks Indrasis (Dinamo Riga)

