CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 2-0 (2-0)



KHL Le SKA s'incline une 2e fois sans marquer contre le CSKA

Après une première victoire au match 1, le CSKA espère doubler la mise avant les deux matchs disputés à Saint-Pétersbourg. Les visiteurs démarrent pied au plancher et tentent leur chance mais sans succès face à Johansson droit dans ses bottes et pas malchanceux sur les rebonds qui traînent devant son but. Les locaux lancent également des bonnes offensives mais Samonov, titulaire pour ce match 2 fait des bons arrêts et rassure toute sa formation. Notamment sur cette reprise de Dahlbeck seul face à la cage grande ouverte, le portier s'élance dans une glissade parfaite et repousse par miracle le lancer. Le premier tiers disputé sur un bon rythme ne permet à aucune des deux formations de prendre l'avantage.

Dès la reprise, Shalunov mène la contre offensive rouge, sur un tir plutôt anodin il vient battre le portier pétersbourgeois côté mitaine (1-0).

Les locaux accélèrent le rythme et mettent à mal l'arrière garde de Piter qui prend l'eau de tous côtés. Samonov bouche les fuites de son mieux et multiplie les parades devant son but, bien sauvé par ses montants lorsqu'il est battu. Le score en reste là. Saint-Pétersbourg peine à réellement inquiéter son adversaire dans ce tiers médiant.

Au dernier vingt, le SKA profite des fautes de son rival pour installer son jeu mais ne parvient guère à se montrer tranchant et propose un jeu téléphoné et d'une simplicité déconcertante. Johansson et sa brigade défensive parviennent à s'en sortir à peu de frais. Saint-Pétersbourg se découvre pour avancer ses pions mais il s'expose aux contres de son ennemi qui sèment la panique dans les rangs visiteurs. Samonov est encore contraint à quelques sauvetages pour éviter une nouvelle voie d'eau dans la coque du navire pétersbourgeois. Bragin prend son temps mort et sort son gardien. Les locaux parviennent à s'en tirer et Okulov dégage au loin jusque dans la cage vide (2-0).

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lars Johansson

** : Aleksandr Samonov

* : Konstatin Okulov



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

