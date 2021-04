Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Jamais six sans sept Kazan galise dans la srie et pousse disputer un septime match dcisif dans la finale de la confrence orientale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 14/04/2021 06:00 Tweeter

Petrov crucifie Omsk et galise la srie au match 6

L'Avangard après une victoire arrachée au match 5 est tout proche de la finale il lui faut s'imposer devant ses partisans pour en finir et s'éviter un match 7 sur le fil du rasoir. L'Ak Bars dos au mur doit l'emporter pour ne pas se retrouver éliminé.

Omsk démarre pied au plancher et s'offre les premières occasions sur le but bien défendu par Bilyalov. Kazan joue les contres pour essayer de peser. La pression est toutefois sur la cage tatare, Chinakhov reprend devant la cage ouverte mais le puck frôle la ligne sans la franchir. En powerplay les tirs avangardistes sont trop lointains pour vraiment être dangereux.

Kazan renverse progressivement la tendance, Hrubec et ses poteaux parviennent à faire le métier. Les visiteurs n'ont pas plus de réussite sur leur supériorité numérique.

Les Tatars démarrent bien le tiers médiant, le danger est amené devant le but de Hrubec qui répond parfaitement présent. La partie est très disputée, les deux équipes offrent un visage conquérant mais ne parviennent pas à surclasser leur vis à vis. Les visiteurs sont cependant plus dangereux mais la défense sibérienne livre la marchandise et fait un gros travail pour préserver son gardien. Zernov mène la contre offensive avec sa vitesse stratosphérique mais il ne peut prendre à défaut le portier adverse. La fin de tiers est assez irrespirable et le match peut pencher d'un côté ou de l'autre, l'Avangard se fait quelques frayeurs mais après quarante minutes le score reste vierge.

Omsk accélère au dernier tiers pour prendre les devants, sans succès. Bilyalov tient bon face aux tentatives locales. Les locaux surdominent mais Sharipzyanov perd le palet à la bleue, Galiev part en contre à toute allure, d'un joli mouvement il élimine Pokka et transmet à l'angle opposé pour Petrov qui ouvre le score sur une belle reprise (0-1).

L'Avangard repart au combat et presse, le coup de canon de Pokka frôle le but ouvert. Le lancer de Kostin fait tinter le poteau alors que le public se ronge les sangs et que le chrono défile à toute allure. Kazan plie mais ne cède pas, et mène des contres dangereux. Omsk qui n'a plus le choix, dos au mur, sort son gardien. Un mauvais lancer se perd dans la défense, Petrov peut contrer et faire trembler la cage vide (0-2).

Echec et mat, l'Ak Bars s'impose et égalise une deuxième fois dans la série, il la ramène à domicile jeudi pour un septième match décisif.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Kirill Petrov

** : Timur Bilyalov

