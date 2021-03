Kazan - Oufa : 2-1 ap

CSKA Moscou - Iaroslavl : 4-1 (1-1)



Kazan après une nette première victoire espère doubler la mise devant ses partisans avant de se déplacer à Oufa pour les deux prochaines rencontres. Les Bachkirs démarrent pied au plancher et font le jeu au premier tiers. Kazan contre, Yudin à la bleue rate complètement sa passe, Khokhryakov récupère et part en break seul, il gagne son duel et ouvre la marque. Oufa continue sa domination en période médiane, mais ne parvient pas à creuser son avance, pire encore il se fait rattraper. Tikhonov récupère en zone offensive, il dévie dans l'angle vers Dawes qui arrive comme une fusée Soyuz en route vers le noir du cosmos, il reprend victorieusement et égalise dans une bronca venue des tribunes. Kazan pas malchanceux au deuxième vingt remonte au dernier et fait le jeu, sans parvenir à faire progresser le tableau d'affichage. La partie s'achève sur ce score de parité et il faut disputer la première prolongation du deuxième tour. L'Ak Bars attaque mais Metsola s'offre un arrêt éblouissant devant Voronkov. Yudin temporise à la bleue et canonne, le puck traîne au deuxième poteau, Galiev pousse dans l'angle ouver t et glisse au fond malgré le retour du portier finlandais. Deuxième victoire pour Kazan bien étriquée, mais l'essentiel est là à domicile.



