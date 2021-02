Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La bataille du classement L'Avtomobilist s'impose difficilement mais remonte 6e en profitant de la droute du Barys face au Sibir Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 22/02/2021 06:00 Tweeter

Novossibirsk : 1-5

Ekaterinbourg - Sotchi : 4-3 TAB



KHL Victoire serre mais prcieuse de l'Avto contre Sotchi

L'Avtomobilist en difficultés est désormais huitième, il doit prendre des points pour éviter de tirer un adversaire trop coriace au premier tour. La réception de Sotchi qui est dans la plus mauvaise saison de son histoire, devrait permettre aux locaux de prendre des points, ce fut fait, mais que ce fut dur ! Pourtant la partie commence bien pour les Ouraliens, Jukenov récupère une relance catastrophique, dévie pour Makeyev qui ouvre la mise au quart d'heure de jeu. Un powerplay en fin de période permet à Macek de canonner, le rebond concedé par le portier est repris au fond par Datsyuk qui marque son 12e but de la saison. Le deuxième tiers surdominé par les locaux ne donne pas de but. En infériorité au début du dernier tiers, Shmelyov en break débloque le compteur visiteur. Sotchi pousse en fin de tiers et sort son gardien, il bénéficie en plus d'un powerplay et à 6 contre 4, Rudenkov égalise à 47 secondes de la fin. L'Avto renverse la tendance et Makeyev convertit un rebond à 23 secondes du coup de sirène pour remettre son équipe devant. Sotchi ressort son gardien et repart au feu pour les ultimes instants. Michtchenko d'un lancer balaéy trouve la faille et égalise à la dernière second de jeu ! Quelle incroyable fin de partie. Il faut disputer une séance de fusillade, seul Bocharov trouve la faille et donne enfin la victoire à Ekaterinbourg qui remonte sixième.

Le Barys en forme essaye de prendre un maximum de points pour être le mieux classé en vue des playoffs, le Sibir d'ores et déjà éliminé n'a plus grand chose à glaner. Le premier tiers plutôt équilibré ne donne pas de but. Vladislav Ushenin s'offre un doublé, puis Sayustov enfonce le clou dans un 2e vingt parfait pour les Sibériens. NSK continue de cogner et marque deux buts de plus. Un powerplay tardif permet à Mikhaïlis de sauver l'honneur. Nur-Sultan glisse à la septième place à trois matchs de la fin de saison.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Alekseï Makeyev (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Vladislav Ushenin (Sibir Novossibirsk)

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











