KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La capitale domine la banlieue Le Spartak gagne contre le Vityaz dans on match rtro. Le Torpedo et le Barys sont performants au milieu de tableau Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 24/12/2020 06:00

Nur-Sultan : 1-3

Nijni Novgorod - Sotchi : 4-1

Spartak Moscou - Podolsk : 5-3



KHL Le Spartak domine le Vityaz

Le Spartak continue son double match "rétro" et espère faire mieux que la veille (lire Podolsk, son adversaire de la banlieue. La partie commence fort mal pour les locaux, le lancer de Jerabek se perd dans les patins et prend Hudacek à contre pied pour l'ouverture du score après 18 secondes de jeu ! En powerplay, le Vityaz perd le palet en sortant de sa zone, Pivtsakin part en break et égalise. Le Spartak hausse le ton en fin de période et marque par deux fois dans la même minute grâce à Medvedev qui contourne le but et Shirokov dans le slot, mis sur orbite par la déviation de Hanzl. Les locaux reviennent en forme et Kotlyarevsky dévie au fond pour porter le score à 4-1. A la mi-match, Grebenchikov profite d'une faute de main du gardien pour réduire l'écart mais dans la foulée, Shirokov dépose une offrande dans le slot où Hanzl n'a plus qu'à mettre au fond. Au dernier tiers, à quatre contre quatre, un coup de canon de Pylenkov réduit anecdotiquement le score. Le Spartak l'emporte et se rapproche de la sixième place occidentale.



Le Torpedo passe sixième grâce à un succès convaincant contre Sotchi. la partie commence sur les chapeaux de roues, le rookie Chekhovitch ouvre les compteurs après à peine 2 minutes de jeu, Schenfeld puis Urakov permettent aux locaux de mener 3-0 après 17 minutes, mais Glotov parvient à réduire l'écart en toute fin de période. Urakov se fend d'un autre but en deuxième période pour enfoncer le clou définitivement.

Le Barys poursuit son excellente forme en s'imposant avec brio face à Omsk. Starchenko ouvre le score dès la première minute en supériorité, mais Semyonov égalise rapidement également en avantage numérique. Les visiteurs dominent mais le score en reste là, la partie s'inverse au tiers médiant, pourtant Lilja remet les Kazakhs devant au score. Au dernier tiers, Varone ajoute une ultime réalisation pour Nur-Sultan qui l'emporte logiquement et n'est plus qu'à un point de la 7ème place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Shirokov (Spartak Moscou)

** : Kirill Urakov (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Philip Varone (Barys Nur-Sultan)



