Kazan : 1-2 (2-1)



KHL Kazan fait trébucher Omsk au match 3

Après deux défaites à domicile, l'Ak Bars n'a pas vraiment le choix et doit remporter ce match 3 contre Omsk sous peine de se retrouver dos au mur. Les visiteurs l'ont très bien compris et se ruent à l'assaut d'entrée de jeu. Dawes derrière le but remet plein axe pour Rukavichnikov qui pousse au fond dès la première minutes de jeu (0-1).

Kazan continue de foncer à toute allure face à un adversaire qui semble un peu absent en ce début de partie, un passage à vide qui va coûter cher ! Murphy canonne de la bleue, le puck ricoche sur la jambe de Voronkov, monte et retombe dans le but local (0-2).

Après consultation vidéo, la déviation n'est pas volontaire et le but est accordé. Omsk pénalisé dans l'action fait le dos rond sous l'orage tatar. Hrubec s'illustre avec de nombreux sauvetages pour éviter le naufrage complet de son équipe en difficultés durant ce tiers.

Le deuxième reprend sur le même rythme puisque les Avangardistes sont de nouveau pénalisés. Ils plient mais Hrubec est impérial sur sa ligne pour préserver le score. Omsk se met à accélérer et renverse petit à petit la tendance, les visiteurs reculent et Bilyalov s'offre de bonnes parades. Mais la marée rouge et noire revient sans cesse à la charge. En powerplay Kazan tient mais est tout proche de rompre. Au retour à égalité numérique, le verrou saute, Pokka slape de la bleue, Kostin y va de sa déviation pour faire trembler les filets (1-2).

Omsk continue de pousser mais son offensive est stoppée par une pénalité dans les dernières secondes de jeu.

L'Avangard parvient à tuer cette pénalité au début du dernier tiers et repart de l'avcant mais la trappe tatare parvient à piéger l'épervier qui se prend les pieds à mi-zone et se contente de lancers lointains pas forcément très dangereux. Le temps file en faveur des visiteurs qui font durer le plus qu'ils peuvent. Ils récupèrent même un powerplay pour essayer de tuer le match mais le cerbère sibérien veille au grain. Omsk visiblement fatigué en fin de partie perd en lucidité et ne se montre plus vraiment dangereux. En toute fin de partie, Hartley parvient à faire sortir son gardien, les locaux s'installent font tourner le palet mais ne lancent pas. Les dernières secondes ne changent rien.

Kazan remporte difficilement son premier succès dans la finale orientale et réduit l'écart, l'Avangard devra travailler son offensive pour le match 4 toujours à "domicile".



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Artyom Galimov

** : Šimon Hrubec

