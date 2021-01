Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La police arrête l'armée Dans le derby de Moscou, le Dynamo club de la police domine l'armée rouge du CSKA. Le SKA et le Lokomotiv se rapprochent un peu, les Jokerit remontent bien. A l'Est, le Torpedo et l'Avangard s'imposent à l'extérieur Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/01/2021 à 06:00 Tweeter Iaroslavl - Pékin : 3-2

Minsk - Nijni Novgorod : 1-3

Dynamo Moscou - CSKA Moscou : 4-1

Saint-Pétersbourg - Tcherepovets : 4-1

Helsinki - Sotchi : 3-2

Riga - Omsk : 1-2



KHL Le Dynamo remporte le derby de Moscou face au CSKA - Pékin : 3-2Minsk -: 1-3- CSKA Moscou : 4-1- Tcherepovets : 4-1- Sotchi : 3-2Riga -: 1-2 Le Dynamo reçoit le CSKA pour un derby de Moscou toujours très attendu. Après un round d'observation, les locaux profitent d'une supériorité pour ouvrir la marque. Jaskin au premier poteau parvient à décaler Sergeyev en angle opposé qui fusille Sharytchenkov. A peine vingt secondes plus tard, Lindberg parvient à servir Pääjärvi qui se retourne et vient doubler la mise dans une grande clameur. Le jeu reste de très bon niveau et les deux équipes se rendent coup pour coup mais le score ne bouge pas. A force de tentatives, le CSKA recolle, Okulov profite d'un écran devant le portier local pour débloquer le compteur de son équipe. Le Dynamo tient bon et domine même la fin du match, les visiteurs sortent quand même leur gardien, l'occasion pour Shipatchyov de marquer en cage vide. Le CSKA resort encore son portier, cette fois c'est Tarasov qui punit ses rivaux. Net succès des policiers qui restent solidement quatrièmes, les militaires restent nettement premiers. Saint-Pétersbourg se rapproche un peu de la première place en dominant logiquement Tcherepovets. Un doublé de Burdasov et deux points du jeune Morozov ont bien aidé les locaux. Le Lokomotiv s'impose difficilement à domicile face au Red Star Kunlun. Un doublé d'Averin permet de l'emporter et de rester confortablement à la troisième place.

Les Jokerit reviennent à la cinquième place après leur victoire serrée à Sotchi. Les locaux prennent les devants au tiers médiant mais un doublé de Pihlström permet aux Finnois de renverser la donne. Ikonen double la mise en fin de partie, mais l'inévitable Shmelyov rapproche le Leopard qui lutte jusqu'au bout sans parvenir à recoller.



Petite victoire pour l'Avangard sur la glace de Riga avec deux buts signés Emelin et Zernov marqués dès la reprise du deuxième vingt. Mais deux points suffisants pour composter son billet pour les playoffs 2021. Omsk est la deuxième équipe orientale et la troisième de la ligue a assurer de sa participation aux séries éliminatoires.

Le Torpedo conforte sa septième place orientale en l'emportant à Minsk grâce à un doublé et trois points de Justin Kloos.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Antti Pihlström (Jokerit Helsinki)

** : Justin Kloos (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Egor Averin (Lokomotiv Iaroslavl) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











