Hockey sur glace - KHL : La remontée s'arrête là Pas de miracle pour le SKA qui cède à domicile au match 6 sans marquer de but. Une fois encore le CSKA rejoint la finale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2021 à 06:00

CSKA Moscou : 0-2 (2-4)



KHL Sorkin et le CSKA rejoignent la finale en éliminant le SKA

Le SKA qui a déjà sauvé deux balles de matchs doit encore en effacer une troisième pour survivre dans cette série qui l'oppose au CSKA, qui doit conclure pour s'éviter un septième match toujours tendu.

Les locaux démarrent plutôt bien la rencontre et vont rapidement mettre la pression sur la cage moscovite, sans pour autant parvenir à déjouer Johansson. Les visiteurs jouent le contre, Leipsic plein axe échoue sur Hellberg, Slepychev qui récupère le rebond rate le cadre.

Les visiteurs sont pénalisés, la pression augmente encore d'un cran sur leur cage mais le portier et ses défenseurs parviennent à tenir bon. Mamin et Shalunov partent en contre à deux contre un, le premier sert le second mais Hellberg bondit au deuxième poteau et repousse par miracle. Leipsic fait tinter le poteau, les efforts moscovites ne sont pas récompensés avant la sirène.

La partie commence fort côté local, Strömwall en break dévie au second poteau pour Vey mais la passe trop forte va se perdre dans le coin. Le SKA presse en vain. Leipsic récupère une mauvaise relance du portier local, il contourne la cage et remet plein axe pour Shalunov qui fusille le gardien et ouvre les compteurs (0-1).

Le CSKA ragaillardi se relance vite et bien et force le portier local à multiplier les sorties. Svetlakov en contre parvient à faire rouler le puck sur le bras du gardien et il termine dans le but (0-2).

Coup de froid dans les gradins, le vent de l'élimination souffle plus fort sur la nuque des Pétersbourgeois.

Le SKA pousse au début du dernier tiers, sans résultat. Svetlakov parvient à s'échapper seul en break mais il rate complètement la cage. Les locaux hagards ne savent plus vraiment que faire, ils dominent les débats mais ne sont guère dangereux devant la cage adverse. Le temps file à toute allure et la sortie du gardien n'y change rien. Quatrième défaite dans la série, clap de fin, et la troisième sans marquer de but. L'étoile du SKA tombe des nues, pendant que celle du CSKA monte jusqu'au ciel à l'ultime marche avant d'aller faire un tour dans le cosmos avec Gagarine en ce 12 avril, 60 ans jour pour jour après le voyage spatial du premier cosmonaute du monde.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lars Johansson

** : Andreï Svetlakov

* : Magnus Hellberg



