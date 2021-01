Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le leader tombe Le CSKA s'est inclin face aux Jokerit. Du coup le Lokomotiv et le Dynamo Moscou net vainqueurs se rapprochent. A l'Est, le Barys l'emporte difficilement mais s'empare de la septime place Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 24/01/2021 06:00 Tweeter

Iaroslavl : 1-5

CSKA Moscou - Helsinki : 1-3

Podolsk - Nur-Sultan : 4-5 ap

Dynamo Moscou - Riga : 5-2



KHL Les Jokerit l'emportent face au leader CSKA

Le CSKA leader de la conférence et fraichement qualifié pour les playoffs, reçoit Helsinki, septième mais qui est toujours redoutable. Le premier tiers est tendu et voit les deux équipes se rendre coup pour coup mais le score rester vierge. Les locaux sont pénalisés au début du deuxième vingt, Hännikäinen dévie parfaitement au second poteau pour Schroeder qui reprend au fond. Moscou est sous l'éteignoir mais parvient pourtant à égaliser avant la deuxième sirène. Après un engagement gagné en zone offensive, Telegin reprend avec brio d'un coup de canon imparable. Comme souvent le CSKA est très indiscipliné. Hännikäinen en profite pour remettre son équipe devant grâce à un bon slap expédié sous la barre depuis le cercle gauche. Les Jokerit continuent de presser, Lepistö envoie un missile de la bleue, Anttila dévie au fond. Les Moscovites renversent la tendance mais ne parviennent plus à déjouer Kalnins. Les Finlandais s'imposent et bondissent à la cinquième place du classement.

Le Lokomotiv brille sur la glace de Sotchi avec un très net succès. Lander signe un doublé et Kayumov deux assistances. Iaroslavl réduit l'écart avec la première place mais reste tout de même à 8 longueurs.

Le Dynamo Moscou a eu quelques soucis au démarrage face à Riga qui mène grâce à Lipon jusqu'à la 37ème minute avant que Shipatchyov n'égalise. Les Lettons reprennent les devants au début du dernier tiers. En l'espace de trois minutes les locaux marquent trois fois pour renverser complètement la donne, dont un deuxième but pour le capitaine. Muranov alourdit le score en convertissant un tir de pénalité.



Le Barys se déplaçait à Podolsk pour un match qui s'est avéré plus compliqué que prévu. Le Vityaz livre un excellent premier tiers et mène après icelui. Les Kazakhs reviennent fort au début du deuxième vingt et parviennent à égaliser puis à passer devant grâce à Mikhaïlis. Le chevalier égalise par Danforth qui marque son deuxième but du soir. Le dernier tiers est très tendu, Bardakov donne l'avantage aux locaux à à peine 2 minutes de la fin, la messe semble dite. Mais à 1'30 du coup de sirène. En prolongation, Blaker se déjoue de la défense et donne la victoire à Nur-Sultan qui s'empare de la septième place. Le Vityaz prend un point et rejoint à égalité le Spartak à la 8e place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Linus Videll (Barys Nur-Sultan)

** : Markus Hännikäinen (Jokerit Helsinki)

* : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Sotchi -: 1-5CSKA Moscou -: 1-3Podolsk -: 4-5 ap- Riga : 5-2Leleader de la conférence et fraichement qualifié pour les playoffs, reçoit, septième mais qui est toujours redoutable. Le premier tiers est tendu et voit les deux équipes se rendre coup pour coup mais le score rester vierge. Les locaux sont pénalisés au début du deuxième vingt,dévie parfaitement au second poteau pourqui reprend au fond. Moscou est sous l'éteignoir mais parvient pourtant à égaliser avant la deuxième sirène. Après un engagement gagné en zone offensive,reprend avec brio d'un coup de canon imparable. Comme souvent le CSKA est très indiscipliné.en profite pour remettre son équipe devant grâce à un bon slap expédié sous la barre depuis le cercle gauche. Les Jokerit continuent de presser,envoie un missile de la bleue,dévie au fond. Les Moscovites renversent la tendance mais ne parviennent plus à déjouer. Les Finlandais s'imposent et bondissent à la cinquième place du classement.Lebrille sur la glace deavec un très net succès.signe un doublé etdeux assistances. Iaroslavl réduit l'écart avec la première place mais reste tout de même à 8 longueurs.Lea eu quelques soucis au démarrage face àqui mène grâce àjusqu'à la 37ème minute avant quen'égalise. Les Lettons reprennent les devants au début du dernier tiers. En l'espace de trois minutes les locaux marquent trois fois pour renverser complètement la donne, dont un deuxième but pour le capitaine.alourdit le score en convertissant un tir de pénalité.Lese déplaçait àpour un match qui s'est avéré plus compliqué que prévu. Le Vityaz livre un excellent premier tiers et mène après icelui. Les Kazakhs reviennent fort au début du deuxième vingt et parviennent à égaliser puis à passer devant grâce à. Le chevalier égalise parqui marque son deuxième but du soir. Le dernier tiers est très tendu,donne l'avantage aux locaux à à peine 2 minutes de la fin, la messe semble dite. Mais à 1'30 du coup de sirène. En prolongation,se déjoue de la défense et donne la victoire à Nur-Sultan qui s'empare de la septième place. Le Vityaz prend un point et rejoint à égalité le Spartak à la 8e place.*** : Linus Videll (Barys Nur-Sultan)** : Markus Hännikäinen (Jokerit Helsinki)* : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo