KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le peuple a le dernier mot Le Spartak remporte un bon succs en Finlande. Le CSKA assure tout comme Podolsk qui se rapproche du bon wagon. A l'Est, Kazan et le Barys sortent victorieux de leurs confrontations Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 09/01/2021 06:00

Ekaterinbourg - Nur-Sultan : 2-3

Kazan - Tchelyabinsk : 3-2 TAB

Podolsk - Sotchi : 4-2

CSKA Moscou - Nijnekamsk : 6-1

Helsinki - Spartak Moscou : 1-4



Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Le Spartak s'impose Helsinki

Le Spartak qui s'est bien relancé dans l'Oural, poursuit ses déplacement mais cette fois à l'Ouest où il jette l'ancre à Helsinki pour y affronter une équipe en pleine forme. Le club du peuple domine la première période et profite d'un powerplay pour ouvrir la marque sur un missile de Djuse. Dans la foulée, Bakos récupère une mauvaise relance de la défense locale pour doubler la mise. Dès l'entame du deuxième tiers, Tsypalkov en break alourdit encore la mise. Helsinki réagit enfin et tente sa chance. Schroeder sur un bel effort personnel, élimine la défense moscovite et nettoie la lucarne d'un tir parfait. Les Jokerit accélèrent au dernier vingt mais ne peuvent pas déjouer Hudacek. En fin de partie les locaux sortent leur gardien, Bakos fait trembler le filet désert. Les Spartakistes repassent septièmes.

Lourd retour au sol pour Nijnekamsk écrasé dans la capitale par le CSKA grâce notamment à un hat-trick de Kempe. Leipsic marque aussi trois points, Soshnikov, Blajievsky et Yurtaikin comptent eux deux points.

Podolsk se relance et se rapproche un peu de la huitième place en enfonçant un peu plus Sotchi. Dans un match bien géré, Tedenby marque un doublé et trois points, Daugavins compte également trois points.



Kazan s'est fait des frayeurs face au Traktor mais signe sa dixième victoire de suite. L'ours a mené 2-0 grâce à Osnovin et Kravtsov. L'Ak Bars se relance au dernier tiers, Pesonen débloque le compteur en powerplay avant que Da Costa n'arrache l'égalisation dans les derniers instants. Aux tirs au but, l'inoxydable Zaripov donne la victoire aux Tatars.

Le Barys s'est imposé à Ekaterinbourg grâce à un début de match tambour battant. Starchenko et Lilja marquent au premier tiers avant que Panyukov ne porte le score à 3-0 dès l'entame du deuxième vingt. L'Avto court après le score, Golychev et Holland rapproche la marque mais personne ne parvient à égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mattias Tedenby (Vityaz Podolsk)

** : Martin Bakos (Spartak Moscou)

*** : Mattias Tedenby (Vityaz Podolsk)

** : Martin Bakos (Spartak Moscou)

* : Mario Kempe (CSKA Moscou)











