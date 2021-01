Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le pot de terre brise le pot de fer Riga dernier, domine Kazan, premier. Le Vityaz s'accroche, Minsk se replace 5e tandis que CSKA et SKA gagnent. A l'Est, Omsk, Oufa et Magnitogorsk gagnent en tte. Le Barys et le Torpedo assurent au milieu de tableau. L'Amur n'a pas abandonn Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 20/01/2021 06:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 1-3

Magnitogorsk - Iaroslavl : 4-1

Oufa - Tcherepovets : 4-2

Tchelyabinsk - Omsk : 2-3

Kazan - Riga : 4-5 ap

Pékin - Khabarovsk : 2-3 ap

Nijni Novgorod - Nijnekamsk : 7-1

Podolsk - Novossibirsk : 3-1

Sotchi - Minsk : 2-3 ap

CSKA Moscou - Spartak Moscou : 2-1

Helsinki - Nur-Sultan : 1-4



Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Riga, dernier, dborde Kazan, premier

Riga dernier de la classe, se rendait chez Kazan, premier et déjà qualifié pour les playoffs, un duel très déséquilibré sur le papier, mais sur la glace c'est le pot de terre qui a brisé le pot de fer. Les Lettons démarrent fort, Svanenbergs ouvre les compteurs dès la première minute de jeu. Cueullis à froid, l'Ak Bars répond bien. Safonov marque deux fois en l'espace de deux minutes pour renverser complètement le cours du jeu. Profitant d'un powerplay d'un la foulée, Scarlett égalise. Quatre buts en quatre minutes quel début de match ! La partie se calme, Lukoyanov donne l'avantage au leader dans le tiers médiant. Riga ne désarme pas et Rihards Bukarts égalise en supériorité. Le Dinamo pousse et le coup de canon de Scarlett se perd dans la défense kazanaise, Stolyarov récupère la rondelle et l'expédie au fond. Kazan renverse la tendance et Lukoyanov égalise. Il faut disputer une prolongation et celle-ci traîne en longueur. Indrasis en contre dévie idéalement pour Lipon qui glisse entre les pads de Bilyalov à 8 secondes de la sirène. Quelle victoire du petit poucer sur la glace du leader !

Omsk met fin à trois revers de suite en s'imposant sur la glace de Tchelyabinsk. Les Eperviers mènent rapidement 3-0 et Kovaltchuk compte deux assistances. Cette avance lui permet de résister au retour de son adversaire en fin de partie.

Oufa conforte sa troisième place en dominant Tcherepovets. L'inévitable Hartikainen s'offre trois points, Granlund marque un doublé.

Magnitogorsk confirme sa bonne forme en dominant séchement Iaroslavl qui encaisse un 2e revers salé de suite. Prokhorkin ouvre le score au premier vingt. Lander égalise en infériorité numérique. Dronov permet aux locaux de repasser devant avant la deuxième sirène. Les Métallurgistes font sauter le verrou au dernier tiers en trouvant encore la faille deux fois.

Le Torpedo fait démonstration de force face au Neftekhimik et récupère la sixième place. Schenfeld marque trois points, Pereskokov, Miele, Paigin et Terry comptent deux points.

Le Barys s'impose nettement à Helsinki et creuse son avance dans le bon groupe. Valk marque deux buts.

L'Amur continue de dominer Pékin, mais cette fois plus laborieusement. Golubev délivre les siens en toute fin de prolongation. Gorchkov et Polunin marquent deux points.



KHL Andronov dlivre le CSKA dans le derby

Le CSKA remporte sur le fil le derby de Moscou face à son frère ennemi du Spartak. Le club du peuple a pourtant dominé le match et le score a été de parité jusqu'au bout. Mais à 1'55 du terme Andronov donne la victoire à l'armée rouge.

Saint-Pétersbourg rebondit avec un bon succès sur la glace d'Ekaterinbourg. C'est pourtant Datsyuk qui ouvre le score au premier tiers. Un excellent tiers médiant permet au SKA de marquer trois fois sans réplique pour l'emporter.

Minsk récupère la cinquième place grâce à un succès étriqué à Sotchi. Les deux équipes se neutralisent dans le temps réglementaire malgré deux points de Falkovsky et de Mitchell côté visiteur. Finalement c'est Gorbunov qui donne la victoire dans la dernière minute de la prolongation.

Le Vityaz remporte un bon succès à domicile contre Novossibirsk. Trois héros du jour côté chevalier, Jerabek, Tedenby et Danforth tous auteurs de deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Reece Scarlett (Dinamo Riga)

** : Temu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)

* : Evgeny Gorchkov (Amur Khabarovsk) Ekaterinbourg -: 1-3- Iaroslavl : 4-1- Tcherepovets : 4-2Tchelyabinsk -: 2-3Kazan -: 4-5 apPékin -: 2-3 ap- Nijnekamsk : 7-1- Novossibirsk : 3-1Sotchi -: 2-3 ap- Spartak Moscou : 2-1Helsinki -: 1-4dernier de la classe, se rendait chez, premier et déjà qualifié pour les playoffs, un duel très déséquilibré sur le papier, mais sur la glace c'est le pot de terre qui a brisé le pot de fer. Les Lettons démarrent fort,ouvre les compteurs dès la première minute de jeu. Cueullis à froid, l'Ak Bars répond bien.marque deux fois en l'espace de deux minutes pour renverser complètement le cours du jeu. Profitant d'un powerplay d'un la foulée,égalise. Quatre buts en quatre minutes quel début de match ! La partie se calme,donne l'avantage au leader dans le tiers médiant. Riga ne désarme pas etégalise en supériorité. Le Dinamo pousse et le coup de canon dese perd dans la défense kazanaise,récupère la rondelle et l'expédie au fond. Kazan renverse la tendance etégalise. Il faut disputer une prolongation et celle-ci traîne en longueur.en contre dévie idéalement pourqui glisse entre les pads deà 8 secondes de la sirène. Quelle victoire du petit poucer sur la glace du leader !met fin à trois revers de suite en s'imposant sur la glace de. Les Eperviers mènent rapidement 3-0 etcompte deux assistances. Cette avance lui permet de résister au retour de son adversaire en fin de partie.conforte sa troisième place en dominant. L'inévitables'offre trois points,marque un doublé.confirme sa bonne forme en dominant séchementqui encaisse un 2e revers salé de suite.ouvre le score au premier vingt.égalise en infériorité numérique.permet aux locaux de repasser devant avant la deuxième sirène. Les Métallurgistes font sauter le verrou au dernier tiers en trouvant encore la faille deux fois.Lefait démonstration de force face auet récupère la sixième place.marque trois points,etcomptent deux points.Les'impose nettement àet creuse son avance dans le bon groupe.marque deux buts.L'continue de dominer, mais cette fois plus laborieusement.délivre les siens en toute fin de prolongation.etmarquent deux points.Leremporte sur le fil le derby de Moscou face à son frère ennemi du. Le club du peuple a pourtant dominé le match et le score a été de parité jusqu'au bout. Mais à 1'55 du termedonne la victoire à l'armée rouge.rebondit avec un bon succès sur la glace d'. C'est pourtantqui ouvre le score au premier tiers. Un excellent tiers médiant permet au SKA de marquer trois fois sans réplique pour l'emporter.récupère la cinquième place grâce à un succès étriqué à. Les deux équipes se neutralisent dans le temps réglementaire malgré deux points deet decôté visiteur. Finalement c'estqui donne la victoire dans la dernière minute de la prolongation.Leremporte un bon succès à domicile contre. Trois héros du jour côté chevalier,ettous auteurs de deux points.*** : Reece Scarlett (Dinamo Riga)** : Temu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)* : Evgeny Gorchkov (Amur Khabarovsk) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur