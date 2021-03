Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le suspense continue Le Barys galise, Minsk sauve sa tte. Le Dynamo et l'Avangard se rapprochent de la qualification Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 09/03/2021 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Magnitogorsk : 4-2 (2-2)

Ekaterinbourg - Omsk : 3-4 ap (1-3)

Tcherepovets - Dynamo Moscou : 2-5 (1-3)

Minsk - Saint-Pétersbourg : 2-1 (1-3)



KHL Le Barys galise la srie domicile

Le Barys vaincu au match 3 espère s'imposer à domicile pour égaliser, le Metallurg doit l'emporter pour se placer en excellente position en vue du 2e tour. En powerplay, Prokhorkin ouvre la marque. Les locaux reviennent bien et profitent d'un powerplay pour revenir en toute fin de tiers, Varone sert Frattin dans l'angle qui égalise. Dès la reprise, Goldobin dévie parfaitement au fond pour remettre les Ouraliens devant. Joie de courte durée pour les visiteurs, deux minutes plus tard, Blacker égalise en angle fermé. La partie est hachée par les fautes dans une vraie rencontre de playoffs. Nur-Sultan domine et Starchenko donne l'avantage au Barys à 5 contre 3. Les fautes pleuvent et les visiteurs perdent du temps. Ils sortent leur gardien pour revenir mais Panyukov marque en cage vide. Nur-Sultan égalise dans la série et prolonge le suspense de la série.

Ekaterinbourg qui a réduit l'écart dans la série espère égaliser à domicile face à Omsk. Un excellent premier tiers permet aux locaux de mener 2-0 grâce à Tryamkin et Macek. Les visiteurs forcent au tiers médiant et Kovlatchuk parvient à rapprocher le score mais l'excellent Macek fait encore sauter le verrou assisté pour la deuxième fois par le magicien Datsyuk qui réussi une excellente passe même au sol. L'Avangard bombarde en troisième période et les locaux sous pression concèdent des fautes, le powerplay sibérien fait merveille. Boucher rapproche son équipe avant que Sekac n'égalise. La première prolongation, ne donne rien et il faut en disputer une seconde. Les Eperviers dominent mais sans succès. Finalement à la 88ème, Tolchinsky en break dévie parfaitement à l'opposée pour Kovaltchuk qui donne la victoire à Omsk. Troisième victoire des Avangardistes à un coup d'aile désormais du deuxième tour.



KHL Sergeyev auteur d'un hat trick donne la 3e victoire au Dynamo

Le Dynamo après une victoire délicate au match 3 à Tcherepovets, espère retrouver un peu d'air face à une équipe qui lui tient la dragée haute par son bon jeu depuis le début de la série. Mais les sidérurgistes doivent se passer de Podyapolsky leur incroyable portier et héros de la série. A peine de retour à 5 après un powerplay, Sergeyev ouvre le score d'un coup de canon. Une deuxième suppériorité permet au même Sergeyev de doubler la marque. Le Severstal revient au score en l'espace d'une minute à l'entame du deuxième tiers grâce à Morozov et Kodola tous deux buteurs. Les visiteurs repartent et Shipatchyov dévie au second pour l'inévitable Andreï Sergeyev qui marque en angle fermé son troisième but du soir. Il devient seulement le 2e défenseur de l'histoire de la KHL a marquer un hat-trick en playoffs. Les Moscovites font le show au dernier tiers sans parvenir à corser l'addition. Jaskin finit par doubler la mise en cage vide avant que Päjäärvi ne marque un dernier but pour la beauté du geste dans les derniers instants du match. Le Dynamo prend le large dans la série et peut se qualifier dès le prochain match à domicile.

Le SKA après trois victoires peut conclure dès ce soir en cas de victoire à Minsk, les locaux donneront tout pour éviter le balayage. Le premier tiers équilibré voit les visiteurs ouvrir la marque, Bengtsson renverse la défense, parvient à servir Kuzmenko angle opposé et qui pousse au fond. Les locaux reviennent rapidement au score dès la reprise lorsque Demkov égalise en supériorité numérique. Minsk accélère au dernier tiers, un rebond curieux et chanceux retombe devant le deuxième poteau sur la palette de Mosalyov qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. Les bisons verrouillent et tiennent leur première victoire. Minsk sauve sa tête dans la série mais disputera une nouvelle balle de match, mercredi à l'extérieur cette fois.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Sergeyev (Dynamo Moscou)

** : Ilya Kovaltchuk (Avangard Omsk)

* : Kirill Panyukov (Dinamo Minsk) - Magnitogorsk : 4-2 (2-2)Ekaterinbourg -: 3-4 ap (1-3)Tcherepovets -: 2-5 (1-3)- Saint-Pétersbourg : 2-1 (1-3)Levaincu au match 3 espère s'imposer à domicile pour égaliser, ledoit l'emporter pour se placer en excellente position en vue du 2e tour. En powerplay,ouvre la marque. Les locaux reviennent bien et profitent d'un powerplay pour revenir en toute fin de tiers,sertdans l'angle qui égalise. Dès la reprise,dévie parfaitement au fond pour remettre les Ouraliens devant. Joie de courte durée pour les visiteurs, deux minutes plus tard,égalise en angle fermé. La partie est hachée par les fautes dans une vraie rencontre de playoffs. Nur-Sultan domine etdonne l'avantage au Barys à 5 contre 3. Les fautes pleuvent et les visiteurs perdent du temps. Ils sortent leur gardien pour revenir maismarque en cage vide. Nur-Sultan égalise dans la série et prolonge le suspense de la série.qui a réduit l'écart dans la série espère égaliser à domicile face à. Un excellent premier tiers permet aux locaux de mener 2-0 grâce àet. Les visiteurs forcent au tiers médiant etparvient à rapprocher le score mais l'excellentfait encore sauter le verrou assisté pour la deuxième fois par le magicienqui réussi une excellente passe même au sol. L'Avangard bombarde en troisième période et les locaux sous pression concèdent des fautes, le powerplay sibérien fait merveille.rapproche son équipe avant quen'égalise. La première prolongation, ne donne rien et il faut en disputer une seconde. Les Eperviers dominent mais sans succès. Finalement à la 88ème,en break dévie parfaitement à l'opposée pourqui donne la victoire à Omsk. Troisième victoire des Avangardistes à un coup d'aile désormais du deuxième tour.Leaprès une victoire délicate au match 3 à, espère retrouver un peu d'air face à une équipe qui lui tient la dragée haute par son bon jeu depuis le début de la série. Mais les sidérurgistes doivent se passer deleur incroyable portier et héros de la série. A peine de retour à 5 après un powerplay,ouvre le score d'un coup de canon. Une deuxième suppériorité permet au mêmede doubler la marque. Le Severstal revient au score en l'espace d'une minute à l'entame du deuxième tiers grâce àettous deux buteurs. Les visiteurs repartent etdévie au second pour l'inévitablequi marque en angle fermé son troisième but du soir. Il devient seulement le 2e défenseur de l'histoire de la KHL a marquer un hat-trick en playoffs. Les Moscovites font le show au dernier tiers sans parvenir à corser l'addition.finit par doubler la mise en cage vide avant quene marque un dernier but pour la beauté du geste dans les derniers instants du match. Le Dynamo prend le large dans la série et peut se qualifier dès le prochain match à domicile.Leaprès trois victoires peut conclure dès ce soir en cas de victoire à, les locaux donneront tout pour éviter le balayage. Le premier tiers équilibré voit les visiteurs ouvrir la marque,renverse la défense, parvient à servirangle opposé et qui pousse au fond. Les locaux reviennent rapidement au score dès la reprise lorsqueégalise en supériorité numérique. Minsk accélère au dernier tiers, un rebond curieux et chanceux retombe devant le deuxième poteau sur la palette dequi n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. Les bisons verrouillent et tiennent leur première victoire. Minsk sauve sa tête dans la série mais disputera une nouvelle balle de match, mercredi à l'extérieur cette fois.*** : Andreï Sergeyev (Dynamo Moscou)** : Ilya Kovaltchuk (Avangard Omsk)* : Kirill Panyukov (Dinamo Minsk) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo