Hockey sur glace - KHL : Le train déjà lancé Le Lokomotiv cartonne et prend la tête de l'Occident, suivit du Severstal vainqueur et de Minsk qui l'emporte sur tapis vert. A l'Est, l'Avtomobilist, Oufa, Omsk et le Barys l'emportent dès leur première sortie Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/09/2020 à 21:10

Ekaterinbourg : 1-3

Riga - Nur-Sultan : 2-3

Iaroslavl - Spartak Moscou : 7-2

Tcherepovets - Khabarovsk : 6-4

Nijni Novgorod - Oufa : 2-3

Omsk - Novossibirsk : 1-0

Minsk - Helsinki : victoire de Minsk par forfait des Jokerit (lire



KHL Le Lokomotiv étrille le Spartak en ouverture

Le Lokomotiv démarre à grand train sa saison KHL en passant sur le Spartak dans un match sans partage. Tkachyov ouvre les vannes dès la troisième minute, le premier tiers est à sens unique et en fin d'icelui, Averin double la marque. La partie s'équilibre au tiers médiant, et chaque équipe marque en avantage numérique. Au dernier tiers les visiteurs s'effondrent et encaissent 4 buts dont deux de Korchkov, auteur de 3 points, comme Pääjärvi. Avec ce succès tonitruant, Iaroslavl prend la tête de l'Occident.

Le Severstal remporte un match renversant face à Khabarovsk et gagne sa première victoire. Rapidement devant au score, les locaux se font rejoindre aussi vite. La course poursuite continue et les deux équipes se séparent une première fois sur un score de parité à deux partout. L'Amur met les bouchées doubles, Golubev donne l'avantage avant que Butuzov ne double l'avantage des Tigres, les locaux tanguent. Les sidérurgistes parviennent à réduire l'écart juste avant la deuxième sirène. Kudako profite d'un powerplay pour remettre les deux équipes dos à dos. Les locaux accélèrent encore et emportent la mise, Sizov, puis Kodola permettent aux noirs et or de prendre le large.



KHL Granlund et Oufa l'emportent dès leur premier match

Le Salavat Yulaev réalise un bon premier déplacement à Nijni Novgorod en allant récupérer la victoire. Un premier tiers parfait des visiteurs leur permet de mener 2-0 grâce à Hartikainen et Granlund (auteur de 3 points pour son début en KHL). Le Torpedo réagit bien au deuxième tiers et Miele en supériorité numérique réduit l'écart. Oufa continue sa course en tête et reprend deux longueurs d'avance au dernier tiers, la réduction du score en toute fin de partie ne change pas la donne.

L'Avtomobilist remporte le premier derby de l'Oural de la saison en s'imposant à Tchelyabinsk. Pourtant ce sont les locaux qui surdominent le premier tiers mais ils ne peuvent déjouer Kovar. Sur l'un de leurs rares lancers, les visiteurs ouvrent les compteurs sur un slap de la bleue signé Zborovsky. Le Traktor continue de pousser et Kalinin égalise en powerplay à la mi-match. L'Avto fait l'effort au dernier vingt et parvient à marquer à deux reprises pour s'imposer. L'insubale Datsyuk glane deux mentions d'assistances dans cette partie.

Le Barys s'impose sur le fil à Riga grâce à une excellente entrée en matière. Trois buts marqués dans le premier quart d'heure de jeu ont permis aux Kazakhs de valider sa première victoire de la saison. Les Lettons reviennent par deux fois en powerplay, mais trop tard pour égaliser.

Victoire sur le plus petit des scores pour l'Avangard dans le derby face à Novossibirsk. C'est Boucher en powerplay qui marque le seul but de la rencontre. Garipov commence parfaitement sa saison avec 20 arrêts et un blanchissage.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Egor Korchkov (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Markus Granlund (Salavat Yulaev Oufa)

* : Vladislav Kodola (Severstal Tcherepovets)



