Hockey sur glace - KHL : Le train est à l'heure Le Lokomotiv impérial s'impose à l'extérieur au match 1, dans l'autre conférence Kazan remporte nettement le premier match Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2021 à 06:00

Kazan - Oufa : 4-1 (1-0)

CSKA Moscou - Iaroslavl : 0-2 (0-1)



KHL Korchkov et le Lokomotiv déjouent le CSKA au match 1

Premier match attendu à l'Ouest entre le CSKA et le Lokomotiv tous deux invaincus après un premier tour vite emballé. Le match démarre vite et bien et les deux équipes appuient sur le champignon pour tenter de défaire l'hérmétique défense adverse. Le Loko démarre pied au plancher et se rue à l'assaut, sa domination est assez nette mais Johansson n'est pas battu et s'illustre pour tenir les siens dans la chaleur de la machine à vapeur. Le premier tiers très agréable s'achève sur un score vierge. La partie reste disputée au tiers médiant, profitant de quelques powerplay, le CSKA est plus dangereux mais Pasquale veille au grain avec de très solides arrêts. Le Lokomotiv, rassuré, dispute tous les palets à son adversaire et se montre très réaliste. Toujours pas de but après quarante minutes. La dernière période est tendue mais le jeu reste très agréable et d'un excellent niveau entre ces deux équipes. Les gardiens continuent d'intervenir avec brio. Tkachyov se faufile dans la zone et parvient à servir Korchkov qui lance, Johansson repousse, Korchkov récupère le palet et d'un tir décroisé parvient à nettoyer la lucarne opposée, le Loko exulte. Peu après une mauvaise relance du portier visiteur derrière la cage manque de relancer le match, il remet sur un adversaire, mais parvient à bondir devant le filet et de repousser d'un coup de jambière et récupère sa boulette. Le CSKA presse mais Pasquale tient la porte fermée à double tour, le temps file et les locaux en désespoir de cause sortent leur gardien. Popov perd le palet à la bleue, et perd sa cavalcade contre Belyaev qui va faire trembler le filet désert pour assurer une première victoire de prestige à Iaroslavl qui prend les commandes de la série. Pasquale héros du jour signe son troisième blanchissage des playoffs (en cinq matchs) avec 25 arrêts.



KHL Kazan remporte le match 1 contre Oufa

Premier derby vert des playoffs parfaitement réussi pour Kazan devant plus de 6200 partisans, face à son rival d'Oufa. Le premier tiers est pourtant dominé par les visiteurs, mais les locaux ouvrent les vannes en powerplay lorsque Cormier dévie au fond. Dès la reprise, le coup de canon de Yarullin est dévié au fond par Glukhov qui double l'avantage des Tatars. Il ne faut que trente secondes au Salavat Yulaev pour revenir, Kartaev au rebond pousse au fond et s'envole à la "Bobby Orr" pour célébrer son but. Kazan est pénalisé, l'occasion pour Oufa de revenir ? Mais non, pira encore, Voronkov en contre parvient à déjouer Metsola derrière le but, il contourne la cage et vient remettre dans l'angle ouvert. Dawes lancé comme une fusée vient alourdir encore la marque et Da Costa glane une assistance sur ce but. Oufa sonné, se relance au dernier tiers mais sans parvenir à refaire son retard et concède un net premier revers, il faudra vite rebondir dans la série.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Edward Pasquale (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Albert Yarullin (Ak Bars Kazan)

* : Andreï Pedan (Ak Bars Kazan)



