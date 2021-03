Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le Traktor crée la première surprise Le Traktor est la première équipe à s'imposer à l'extérieur. Le Lokomotiv a peiné à s'imposer, Kazan et le CSKA, le deux leaders ont été bien malmenés avant de s'imposer en prolongation Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2021 à 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 1-3 (0-1)

Kazan - Nijni Novgorod : 2-1 ap (1-0)

CSKA Moscou - Spartak Moscou : 1-0 ap (1-0)

Iaroslavl - Helsinki : 1-0 (1-0)



KHL Le Traktor surprend Oufa au match 1

Oufa reçoit le Traktor pour ce premier match de cette série intéressante. Les locaux attaquent d'entrée mais Kravtsov contre à une vitesse stratosphérique et ouvre les compteurs pour les visiteurs. Il ne faut qu'une petite minute pour que Kartaev lancé à toute allure n'égalise dans une réponse du berger à la bergère. Le Traktor domine le début de la reprise, Ilyin lance mais Metsola repousse, Osnovin prolonge le rebond au fond. Oufa reprend le contrôle de la partie et mitraille mais Fedotov tient bon. Le dernier tiers est équilibré, Hyka parvient à servir parfaitement Osnovin au second poteau qui marque son deuxième but du soir. Première victoire à l'extérieur pour Tchelyabinsk qui renverse les pronostics.

L'Ak Bars démarre très bien le premier match contre le Torpedo et Galiev ouvre rapidement le score. Très dominateurs aux deux premier tiers, les locaux ne parviennent pas pour autant à élargir la marque. Les visiteurs redressent le tir au dernier tiers et en powerplay, Wideman égalise d'un coup de marteau depuis la bleue. Les deux équipes se rendent en prolongation. Le Torpedo est pénalisé à plusieurs reprises et se complique la tâche. En supériorité, Kazan l'emporte, Da Costa derrière la cage remet à Murphy à la bleue qui fusille Tikhomirov, masqué.



KHL Laborieuse victoire du CSKA au premier match

Le CSKA a véritalement peiné pour venir à bout de son frère ennemi du Spartak au premier match de la série. Après 60 minutes sans but, il a fallu aller en prolongation. Finalement après 8 minutes de plus, Okulov gagne un engagement en zone offensive, il décale pour Shalunov qui vient cueillir Hudacek et donner une première victoire bien laborieuse pour le leader. Johansson blanchit avec 20 arrêts.

On s'attendait à une série serrée entre le Lokomotiv et les Jokerit, et le premier match a été au rendez-vous. Une partie parfaitement équilibrée, tendue, stressante voire étouffante parfois. Une vraie rencontre de playoffs. Mais un unique but, Osipov devant la cage converti un rebond avec talent pour marquer le seul but de la rencontre à la 45ème. Pasquale repousse 29 lancers et blanchit. Un premier succès important pour les cheminots.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Edward Pasquale (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Vyatcheslav Osnovin (Traktor Tchelyabinsk)

